В Белоруссии задержан политтехнолог, работавший над кампанией Собчак. В ЦИК страны срочно вызывают всех кандидатов в президенты

В Минске задержан политттехнолог Виталий Шкляров, который ранее работал в России в штабе Ксении Собчак. Об этом 29 июля сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря штаба экс-претендента в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Алексея Урбана.



По предварительной информации, Шклярова обвиняют в работе на Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты страны Светланы. Сам Тихановский находится в СИЗО с конца мая. Его супруга сегодня сообщила, что ему продлили арест до 29 сентября. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса Белоруссии.

