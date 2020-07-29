В Белоруссии задержан политтехнолог, работавший над кампанией Собчак. В ЦИК страны срочно вызывают всех кандидатов в президенты
В Минске задержан политттехнолог Виталий Шкляров, который ранее работал в России в штабе Ксении Собчак. Об этом 29 июля сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря штаба экс-претендента в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Алексея Урбана.
По предварительной информации, Шклярова обвиняют в работе на Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты страны Светланы. Сам Тихановский находится в СИЗО с конца мая. Его супруга сегодня сообщила, что ему продлили арест до 29 сентября. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса Белоруссии.
При этом местный портал Tut.by сообщает, что всех кандидатов в президенты страны вызвали на встречу с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной утром 30 июля. Эту информацию уже подтвердили в ЦИК, при этом отказались уточнить тему встречи. Некоторые эксперты предполагают, что речь даже может идти об отмене выборов.
Напомним, 29 июля в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнер. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».