Белорусские СМИ показали человека, который якобы работал на задержанного политтехнолога Шклярова. Он уверяет, что его «поймали» в Петербурге и били в живот

По словам Попова, на работу его якобы привлекли в Петербурге. Мужчина говорит, что несколько человек «в гражданском» сперва ударили его в живот, затем затащили в автобус и стали угрожать ему и его близким, если он не согласится с ними работать. После чего с ним якобы и связался Шкляров и направил работать в команде Тихановского.

Белорусский телеканал ОНТ 29 июля вечером показал «некого Дмитрия Попова», якобы работавшего с соцсетями белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Россиянин рассказал, что его «вербовал» политтехнолог Виталий Шкляров. Напомним, Шклярова сегодня задержали в Минске.

«По версии спецслужб, он (Шкляров — прим. ред.) консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием „Страна для жизни“. По одной из версий, „Страна для жизни“ работала под внешним управлением российского пиар-специалиста, и этому есть подтверждение», - заявили в эфире телеканала ОНТ.



«Страна для жизни» - видеоблог оппозиционера Сергея Тихановского, который с конца мая находится в СИЗО. На выборы президента идет его жена Светлана Тихановская. О задержании Шклярова стало известно вечером 29 июля. Ранее политтехнолог работал на кампаниях Барака Обамы, Ксении Собчак, Ангелы Меркель и многих других.

