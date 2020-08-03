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03.08.2020 20:15
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Смольный может закрыть центр города для маломерных судов

В некоторых петербургских реках и каналах могут запретить плавание на маломерных судах, не подлежащих государственной регистрации. Подготовленный комитетом по транспорту проект поправок к правилам пользования водными объектами опубликован 3 августа.

Как следует из текста документа, речь идет о маломерных судах, не подлежащих государственной регистрации, массой до 200 килограммов включительно и мощностью двигателей до 8 киловатт включительно. Как пояснили в комитете по транспорту, изменения в правила в первую очередь направлены на борьбу с перевозчиками, которые нелегально катают туристов по рекам и каналам на малых судах.

Запрет коснется передвижения по шести акваториям: Зимней канавке, Кронверкскому проливу, Крюкову каналу, каналу Грибоедова, Фонтанке и Мойке. Согласно уже действующим правилам, в этих водных объектах также запрещено плавать на гидроциклах.

Напомним, в конце 2017 года Смольный закрыл центр города для каякеров, байдарочников, SUP-серферов и аквабайкеров по инициативе операторов пассажирских теплоходов и катеров. Однако позже гребным судам разрешили сплавляться на этих же шести акваториях с 5 до 8 утра.

Передвигаться на маломерных судах по указанным каналам и рекам можно будет только во время праздников и соревнований. «Запрет, предусмотренный в настоящем пункте, не распространяется на маломерные суда, используемые в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проведение которых согласовано в установленном порядке», - говорится в документе.

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Комментарии (9)

260611131
Сделайте уже что-то с гидроциклистами , вчера пронеслись мимо Новой Голландии пугая пешеходов и детей, почему их никто не ловит? Или их статус не позволяет быть остановленными и наказанными?
Sadava
А Петр - I строил город без мостов. Чтобы все по воде передвигались, как в Венеции. А наши чиновники историю не знают. Серенькими они были в школах и ВУЗах. Общественно-политической работай занимались. Если так пойдет, скоро запретят передвижение по городу транспорту кроме общественного и членовозов. Да.... Следующим, кто все это сметет, много времени потребуется на отмену всех этих решений.
мухомор
давно не видел катающих туристов на лодках массой менее 200кг.
в былинные времена и на казанках плавали. но не сейчас :)
а вот гидроциклов полно.
они прокатные в основном. летают на них без прав и ответственности. ситуация как с каршэрингом.
никто их не ловил и ловить не будут.
как хулиганили они, обливая прохожих и пассажиров , так и будут хулиганить.
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