Смольный может закрыть центр города для маломерных судов

В некоторых петербургских реках и каналах могут запретить плавание на маломерных судах, не подлежащих государственной регистрации. Подготовленный комитетом по транспорту проект поправок к правилам пользования водными объектами опубликован 3 августа.

Как следует из текста документа, речь идет о маломерных судах, не подлежащих государственной регистрации, массой до 200 килограммов включительно и мощностью двигателей до 8 киловатт включительно. Как пояснили в комитете по транспорту, изменения в правила в первую очередь направлены на борьбу с перевозчиками, которые нелегально катают туристов по рекам и каналам на малых судах.