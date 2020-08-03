Смольный может закрыть центр города для маломерных судов

В некоторых петербургских реках и каналах могут запретить плавание на маломерных судах, не подлежащих государственной регистрации. Подготовленный комитетом по транспорту проект поправок к правилам пользования водными объектами опубликован 3 августа.
Как следует из текста документа, речь идет о маломерных судах, не подлежащих государственной регистрации, массой до 200 килограммов включительно и мощностью двигателей до 8 киловатт включительно. Как пояснили в комитете по транспорту, изменения в правила в первую очередь направлены на борьбу с перевозчиками, которые нелегально катают туристов по рекам и каналам на малых судах.
Запрет коснется передвижения по шести акваториям: Зимней канавке, Кронверкскому проливу, Крюкову каналу, каналу Грибоедова, Фонтанке и Мойке. Согласно уже действующим правилам, в этих водных объектах также запрещено плавать на гидроциклах.
Напомним, в конце 2017 года Смольный закрыл центр города для каякеров, байдарочников, SUP-серферов и аквабайкеров по инициативе операторов пассажирских теплоходов и катеров. Однако позже гребным судам разрешили сплавляться на этих же шести акваториях с 5 до 8 утра.
Передвигаться на маломерных судах по указанным каналам и рекам можно будет только во время праздников и соревнований. «Запрет, предусмотренный в настоящем пункте, не распространяется на маломерные суда, используемые в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проведение которых согласовано в установленном порядке», - говорится в документе.