«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению», — цитировала пояснительная записка одну из тогда ещё не легализованных конституционных новелл Владимира Путина.

Документ был внесён в конце мая и принимался в связке с конституционными поправками.

«Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность гражданина, объединяют общество, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. — В поправках к Конституции закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма. Принятый законопроект направлен на реализацию этих новых норм Конституции».

По новому закону, «воспитание» — это «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения».



Кроме патриотизма, документ возлагает на государство обязанности по формированию у детей уважения «к закону и правопорядку», «бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».

