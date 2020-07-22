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22.07.2020 15:59
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«Не только знания, но и духовные ценности». Госдума легализовала закон Путина о воспитании в школах

Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект Владимира Путина «О воспитательной составляющей образования», сообщает сайт нижней палаты парламента 22 июля.

Документ был внесён в конце мая и принимался в связке с конституционными поправками.

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению», — цитировала пояснительная записка одну из тогда ещё не легализованных конституционных новелл Владимира Путина.

«Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность гражданина, объединяют общество, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. — В поправках к Конституции закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма. Принятый законопроект направлен на реализацию этих новых норм Конституции».

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

По новому закону, «воспитание» — это «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения».

Кроме патриотизма, документ возлагает на государство обязанности по формированию у детей уважения «к закону и правопорядку», «бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».

Соавтор программ школьного воспитания, который уже несколько лет занимается разработкой соответствующих документов на базе Института стратегии развития образования, сотрудник Московского городского педагогического университета Владимир Круглов ранее в интервью «Фонтанке» заявлял, что закон о воспитании патриотизма от Путина скорее приведёт к большему чтению Мандельштама в школах, чем к метанию муляжа гранаты и повсеместному вхождению в школьные классы таких структур, как «Юнармия».

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

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Комментарии (11)

Cashmare
Метание Мандельштама и почитание гранат
Юра Алекс
Пропало школьное образование, увы...
efela
Вот вообще не волнует эта фигня. Как только в школе начинают что-то воспитывать, так сразу получают ровно противоположный результат.
Так, от слов "война", "победа" нынешних детей уже тошнит.
Кстати, а перечень "духовных ценностей" они удосужатся сформулировать, или понимай как хочешь?
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