«Не только знания, но и духовные ценности». Госдума легализовала закон Путина о воспитании в школах
Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект Владимира Путина «О воспитательной составляющей образования», сообщает сайт нижней палаты парламента 22 июля.
Документ был внесён в конце мая и принимался в связке с конституционными поправками.
«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению», — цитировала пояснительная записка одну из тогда ещё не легализованных конституционных новелл Владимира Путина.
«Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность гражданина, объединяют общество, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. — В поправках к Конституции закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма. Принятый законопроект направлен на реализацию этих новых норм Конституции».
По новому закону, «воспитание» — это «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения».
Кроме патриотизма, документ возлагает на государство обязанности по формированию у детей уважения «к закону и правопорядку», «бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».
Соавтор программ школьного воспитания, который уже несколько лет занимается разработкой соответствующих документов на базе Института стратегии развития образования, сотрудник Московского городского педагогического университета Владимир Круглов ранее в интервью «Фонтанке» заявлял, что закон о воспитании патриотизма от Путина скорее приведёт к большему чтению Мандельштама в школах, чем к метанию муляжа гранаты и повсеместному вхождению в школьные классы таких структур, как «Юнармия».