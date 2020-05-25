«Будем делать так, чтобы больше читали Мандельштама, а не гранаты кидали»

— Я — ребёнок 90-х. Пошёл в школу в 89-м году, закончил в 99-м. Никто не занимался идеологией в школах тогда. Не до того было. В какой момент воспитание школьников стало проблемой для власти? Разве воспитание — это не удел семьи?



— Почему школа должна заниматься воспитанием? На мой взгляд, ответ очевиден. Та же самая ситуация 90-х показала, что огромное количество детей, которые росли в 90-е, к сожалению, закончили свою жизнь достаточно рано и негативно. Я ваш ровесник. Я тоже учился в школе в 90-е годы. Увы, но достаточно большое количество ребят, которые учились со мной в школе, к сожалению, либо ушли в криминал, либо связались с наркотиками. Это во многом связано с тем, что не всегда у родителей есть возможности, знания, а то и элементарное благополучие, чтобы воспитать своего ребёнка таким образом, чтобы он смог найти свой путь в жизни, состояться как личность, быть успешным. И поэтому государство в лице системы образования воспитанием тоже должно заниматься. Когда на эту проблему обратило внимание государство? Трудно однозначно ответить. В той или иной мере этот вопрос существовал всегда. В законе об образовании, по которому мы все и живём, 273-й ФЗ 2012 года, там понятие воспитания на законодательном уровне было прописано. Там сказано, что это задача школы и школа этим занимается. Другой вопрос, мы должны понимать: то, что написано в законе, далеко не всегда реализуется. На уровне государства эти вопросы оставались на уровне общих деклараций до недавних пор.



— И теперь вы разрабатываете универсальные механизмы, за которые можно будет спрашивать на местах по всей стране?



— Да.



— Тут какая новостная последовательность получается: у нас стали менять Конституцию. Почти записали туда, что дети — достояние государства. Правда, потом подумали и написали, что это «важнейший приоритет». Закон об обязательном патриотическом воспитании тоже констатирует, что дети — приоритет государства. Это звенья одной цепи?



— Мне довольно сложно судить об этом. Мы получили государственное задание на разработку существенно раньше, чем начались какие-либо вообще разговоры про изменение Конституции.



— Похоже ли то, что вы предлагаете, на то, что было до 90-х годов? В чём преемственность?



— Конечно, есть вещи, которые исходят из природы ребёнка, из того, что мы знаем о нём из педагогики и психологии. Неким традиционным инструментом является то, что обязательно должна быть детско-взрослая общность, когда ребёнок и взрослый объединены интересной совместной деятельностью. Эта деятельность может быть самой разной. Походы, постановка спектаклей. Внутри этого процесса и будет происходить воспитание. И это не сильно отличается от того, что было в СССР. С другой стороны, мы закладываем некий новый формат подхода. Мы рассматриваем воспитание школьника как разные направления деятельности школы. Воспитание на уроке, во внеурочной деятельности, в дополнительном образовании, в деятельности детских общественных объединений. Нам кажется, что чем больше в рамках всех направлений будет создано детско-взрослых общностей, где интересно и детям и взрослым, тем больше шансов каждому себя найти. Охват каждого школьника этой деятельностью мы видим залогом того, что ребёнок не будет отброшен в сторону криминала, компаний, где он может пристраститься к употреблению психоактивных веществ. В этом идея.



— Если коротко, то идея школьного воспитания — наполнить день ребёнка не только обязаловкой в виде ДЗ, но и досугом?



— Досуг — не совсем верное слово здесь. Досуг — это когда вроде как нечем заняться, а вот можно заняться этим от «нечего делать». Ситуация глубже. Мы говорим о разнообразии различных видов деятельности в школе. Но надо понимать, что эта деятельность далеко не всегда может и должна быть развлекательной.



— И тут мы смотрим, что нам предлагает президент. А он предлагает расширить понятие воспитания учащихся в Законе об образовании через дополнение, что направление воспитания — «формирование чувства патриотизма и гражданственности». Чего хочет Владимир Путин?



— На мой взгляд (и так было для меня лично всегда), патриотизм — это любовь к Родине. Как к большой, так и к малой. Уважение к героям, которые когда-то эту Родину защищали. И в этом смысле вещи, которые звучат в проекте, на мой взгляд, не несут ничего предосудительного.



— Сам факт артикулирования, казалось бы, очевидных вещей заставляет задуматься о целях их вписывания буквами в закон.



— Вы меня хотите подтолкнуть, что я вижу здесь какое-то противопоставление. Нет. На самом деле, это нормально, что каждая страна стремится сделать так, чтобы дети, которые в этой стране растут, в первую очередь были патриотами именно своей Родины. Это вопросы благополучия. Для нас важно, чтобы люди испытывали уважение к своей стране. Каждая семья, воспитывающая своего ребёнка, наверное, хочет, чтобы он помнил своих бабушек и дедушек, знал, какие подвиги совершили его воевавшие предки. Это правильно и нормально. Теперь мы наблюдаем нечто похожее в масштабах государства.



— Теперь-то почему? Кремль к 2020 году вдруг выяснил, что дети ничего не знают про Родину и знать не хотят, поэтому обяжем учителей законом?



— Мне кажется, вы драматизируете. Я не согласен с тем, что этих вопросов не было в повестке обсуждения на протяжении всех предыдущих лет. Словосочетание «патриотическое воспитание» звучало во всех концепциях, связанных с воспитанием, как одно из направлений.



— Только никто особо не расписывал, что можно, а что нельзя вкладывать в это понятие.



— Это вопрос желания, что касается понятий. Каждый понимает так, насколько он хочет. Увы, я с вами согласен. У нас, к сожалению, патриотизм зачастую используется так, как это выгодно понимать. Это вопрос к некой попытке использовать эти понятия для собственной личной выгоды.



— Именно это и беспокоит. И в сухом остатке мы рискуем получить не решение проблем воспитания, а расхождение общества по географическим принципам, когда в одной национальной республике в «патриотизм» будут вкладывать своё, а в другой губернии чиновники от образования будут требовать считать патриотизмом былые войны с той же национальной республикой.



— Любые нормативы в гуманитарной сфере можно применять формально и имитационно. Мы с этого и начали наш разговор. Воспитывают не документы, а люди. Люди все разные. Есть порядочные, есть не совсем. При помощи документа сформировать порядочного человека трудновато. Да, я согласен с вами, такие риски здесь есть. И избежать их не удастся никаким документом, никаким разъяснением, никакими определениями. Это вопрос конкретных рук.



— И даже если есть такие риски, тащить «патриотизм» в Закон об образовании нужно всё равно?



— Безусловно. Риск есть всегда, в любой деятельности. В работе, связанной с человеком, рисков ещё больше. И здесь можно вспомнить известное: делай, что должен, и будь, что будет. Воспитанием надо заниматься в любом случае. Количество негативных ситуаций с детской смертностью и детской преступностью говорит о том, что заниматься этим нужно обязательно. Это наш гражданский долг. Мы планируем, что внедрение этих вещей будет вестись под наблюдением экспертов, которые работают в этой сфере с опорой на те школы, которые уже ведут эту работу содержательно и системно, а не имитационно и формально. Это и позволяет нам надеяться на то, что мы эти риски в чём-то уменьшим.



— Ещё раз. Какова идеальная модель понятия «патриотизм» для его искусственного внедрения в детское сознание?



— Уважение к своей Родине, героям её, готовности отстаивать ценности, связанные со своей Родиной.



— Так герои у каждого поколения свои, и не факт, что между собой эти герои были бы союзниками. Герои 90-х — это не герои нулевых.



— Безусловно. Мы живём в сильно меняющемся мире. Но это вопрос, который, в свою очередь ставит вопрос о ценностях. Герои 90-х — это те люди, которых можно назвать героями в кавычках. Для меня это люди, ценности которых не совпадают с теми, которые, на мой взгляд, должны лежать в основе воспитания.



— То есть как? Герои 90-х — это люди, которые смело и самостоятельно строили свою жизнь. Когда им дали такую возможность. А дали им её люди, которые сами по себе довольно часто сами действовали честно и бескорыстно.



— Были такие, да. Если они это делали правда честно и искренне и хотели блага своим народу и городу, то они вызывают уважение. Честность и искренность, которые вы назвали, это и есть те ценности, которые продуцируют нам определённых героев.



— Но дальше на официальном уровне это время принято считать смутой. Акценты таковы, что эти — герои, а это родители нынешних школьников вычёркиваются. А по новым законам портреты героев для подражания будут рисовать чиновники.



— Вы огульно рассуждаете. Что значит осуждается и вычеркнуто? Ваше детство вычеркнуто? Я не совсем согласен. Вы не совсем верно трактуете установки. Да, 90-е в обществе и сознании трактуются как непростые времена. В первую очередь по экономическим причинам. Но утверждать, что все люди, которые жили и творили в эти годы, были плохими, нельзя. Точно так же как нельзя говорить, что какой-то народ является плохим, это уже фашизм. Во все времена есть плохие и хорошие люди.



— Многие родители уже переживают после того, как Путин распорядился записать патриотизм в школьные программы. У меня есть опыт понимания, как реализуются благие намерения в российском законодательстве и его применении.



— И здесь я вас прекрасно понимаю. Вы как родитель имеете право, разговаривая с учителями своего ребёнка, обсуждать понимание патриотизма. У нас достаточно широко уже распространены механизмы общественного обсуждения, привлечения внимания, в том числе через СМИ. При школах есть общественные советы, которые могут и должны привлекать внимание к ситуациям, когда люди не совсем корректно трактуют слова и документы. У вас есть возможность вступить в диалог по этой проблематике.



— То есть мы как родители можем сказать Путину спасибо за стимулирование к большему вовлечению в реальную демократию?



— Я не готов этого сказать. В нынешнем законе этого нет. Но это уже было заложено в предыдущих документах, которыми регламентируется система образования в России. Так, 273-й ФЗ об образовании говорит, что в России существует государственно-общественное управление образованием. А представители общественности могут через соответствующие институты оказывать влияние на то, что происходит в образовании, и это надо делать, и это правильно.



— Вы же понимаете, что закон о патриотизме в школах скорее приведёт к тому, что к детям начнут ходить ветераны всевозможных войн (а с этим у нас всегда было всё в порядке), а не специалисты по редким произведениям Александра Пушкина?



— Да, я прекрасно это понимаю. Но я сказал, что нужно делать, чтобы минимизировать эти риски. Да, в театре бывают плохие спектакли, а актёры играют бездарно. Значит ли, что театр надо запретить? Нет. Здесь аналогично.



— Разрабатываемые вами документы позволяют привлекать к решению задач сторонние организации? Условно говоря, законопроект о патриотизме в школах приводит к приходу «Юнармии» на школьный порог повсеместно?



— Разрабатываемые нами документы не запрещают этого делать. Вы хотите сказать, что «Юнармии» сейчас ещё нет в школах? Есть.



— Не везде. Новый закон рискует сделать это повсеместным?



— Я думаю, что нет.



— Это ведь как раз вписывается в понимание патриотизма нынешними властями. Патриотизм с оружием в руках.



— Для меня этот законопроект не о патриотическом воспитании, а о воспитании вообще. Кто вообще сказал, что термин патриотизм в этом документе выведен в главные термины и написан первым?



— Я о том, что в стране идёт усиленный поиск идеологии. Новый законопроект как раз об этом. Вы же не будете спорить?



— Пожалуй, не буду. Вопрос в том, что мы считаем идеологией, а это уже философский дискурс. Идеология, основанная на общечеловеческих ценностях, мне совершенно не претит.



— В России настоящих составных, цементирующих всё общество, мало. Единственное бесспорное для большинства — память о войне…



— Да. Но я вас здесь успокою. Наш мир настолько разнообразен сейчас, сложен и непредсказуем, что найти единые вещи для всей страны просто невозможно. Это было возможно, когда мир был проще, однообразнее, когда мы жили в одинаковой более-менее реальности. Сейчас общим остаются уже чисто философские вещи: честность, искренность, родители, Отечество, природа.



— Но поиск унифицированных ценностей идёт. Я помню, как в 90-е был один парад — 9 Мая. И вижу, что теперь они нужны властям ежегодно. Тренд очевиден.



— Да, поиск идёт. И меня тоже беспокоит, что этот поиск крутится вокруг темы войны, скажу вам честно. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы минимизировать те риски, о которых вы говорите. Будем привлекать коллег-сподвижников в регионах, чтобы это было так.



— Путин предлагает обязать образовательные учреждения создать «рабочую программу воспитания» и определить формы аттестации. Как можно провести аттестацию того, что, как мы уже условились, напрямую зависит от каждого конкретного исполнителя на местах?



— Это новая редакция пункта 9 Закона об образовании. Образовательная программа содержит учебный план, календарный учебный график, а также формы аттестации. Логично, что если есть план и график, должна быть аттестация. С моей точки зрения, все эти слова не обязательно имеют отношение друг к другу. С чего вы взяли, что слово «аттестация» относится к термину «воспитание»? Там перечисления идут через запятую.



— То есть вписывание патриотизма в Закон об образовании не подразумевает проверку на патриотизм?



— Я здесь не вижу таких слов и взаимосвязей. И кстати, само слово «патриотизм» в правках не выносится на первое место в общем списке того, что должна воспитывать школа. Открываем текст законопроекта, читаем: «Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде». Патриотизм идёт после интересов семьи, после интересов общества, после социокультурных ценностей, после норм поведения. Так что рассуждения о том, что патриотизм возводится в ранг чего-то «главного», неверны. Это не так. Кроме того, патриотизм идёт через запятую с уважением к человеку труда, старшему поколению. Нет акцентирования.



— Тем не менее «патриотизм» в Законе об образовании появляется на фоне продолжающейся дискуссии про единый учебник истории, про конституционную защиту «исторической правды». Можно разглядеть единую конструкцию, попытки введения универсальных идеологических установок…



— Я понимаю, что обсуждаемый нами документ может служить тем же целям. Но мне кажется, что логическая связка этих трёх составных единиц несколько притянута за уши. Вы исходите из тех страхов и опасений, которые есть у вас лично. Есть же и другие объяснения, которые позволяют строить другие логические цепочки.



— В сухом остатке в одних школах патриотизм, вписанный в закон, приведёт к чтению Мандельштама наизусть, а в других — к метанию муляжа гранаты на спортивной площадке у школы?



— К сожалению, да. Но мы как разработчики программы будем стараться делать так, чтобы больше читали Мандельштама, а не гранаты кидали.



— Будете подкидывать на школьный порог не гранаты, а томики стихов? До города Златоуста докинете, где с первого звонка детей профориентируют работать в структурах ФСИН?



— Слава богу, что общественная реакция на ту ситуацию была верной. Были приняты меры. Мы увидели, что общество, к счастью, всё-таки небезразлично к таким историям, что меня лично сильно радует.



— Вы — тот россиянин, который в XXI веке активно занимается пионерским движением…



— Да. Это ещё одна сфера моей регулярной деятельности.



— Вот начни мы разговор с этого момента, большая часть читателей сказала бы «ну всё понятно, почему для него вписывание патриотизма в закон в нынешней РФ не проблема». Что ответите тем, для кого пионерское движение априори тождественно гитлерюгенду?



— Мне очень жаль, что есть люди, которые настолько узки и категоричны. Сейчас пионерская организация — это лишь часть многообразия детского движения РФ. Эта организация сегодня ни в коем случае не занимается политической деятельностью, ни в коем случае не связана с коммунистической идеологией. Это организация, которая вобрала в себя лучше методические и инструментальные наработки, которые были в своё время в советской пионерской организации собраны большой плеядой учёных и педагогов. Выбрасывать это на помойку было бы просто расточительно. Да, в пионерской организации СССР были свои недостатки и перегибы. Да, были неадекватные вожатые, методисты, пионерлагеря с сумасшедшими директорами. Значит ли это, что вся пионерия была плохой? Нет.