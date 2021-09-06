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Кузнецова: Каждый второй ребенок в России сталкивался с буллингом, но многие об этом молчат

Больше половины детей в России переживали травлю в школе, но далеко не все об этом рассказывают. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте по правам ребенка Анну Кузнецову.

«К сожалению, по результатам опросов 55% детей сталкивались с буллингом, это чаще, чем каждый второй. Только 39% детей не рассказывают об этом никому. После того, как мы увидели эту печальную статистику, мы провели проверки во всех регионах России. К сожалению, порой они оказались абсолютно формальны», — рассказала детский омбудсмен.

По словам Кузнецовой, основная проблема травли заключается в том, что родители не замечают страданий ребенка — из-за нехватки времени, профессионализма или желания. Она надеется, что в борьбе с буллингом поможет закон о воспитании в школах, поскольку главный результат — не 100 баллов за ЕГЭ, а счастье ребенка.

Законопроект Владимира Путина «О воспитательной составляющей образования» приняли в июле прошлого года. Согласно закону, «воспитание» — это «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения».

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Комментарии (25)

266228619
220-два 200-три 7520 034-ноль..
RemyMartin
Сталкивался - в смысле участвовал в травле? Иначе как-то многовато получается, заливает попадья.
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