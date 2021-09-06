Кузнецова: Каждый второй ребенок в России сталкивался с буллингом, но многие об этом молчат

Больше половины детей в России переживали травлю в школе, но далеко не все об этом рассказывают. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте по правам ребенка Анну Кузнецову.



«К сожалению, по результатам опросов 55% детей сталкивались с буллингом, это чаще, чем каждый второй. Только 39% детей не рассказывают об этом никому. После того, как мы увидели эту печальную статистику, мы провели проверки во всех регионах России. К сожалению, порой они оказались абсолютно формальны», — рассказала детский омбудсмен.

