Кузнецова: Каждый второй ребенок в России сталкивался с буллингом, но многие об этом молчат

Больше половины детей в России переживали травлю в школе, но далеко не все об этом рассказывают. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте по правам ребенка Анну Кузнецову.
«К сожалению, по результатам опросов 55% детей сталкивались с буллингом, это чаще, чем каждый второй. Только 39% детей не рассказывают об этом никому. После того, как мы увидели эту печальную статистику, мы провели проверки во всех регионах России. К сожалению, порой они оказались абсолютно формальны», — рассказала детский омбудсмен.
По словам Кузнецовой, основная проблема травли заключается в том, что родители не замечают страданий ребенка — из-за нехватки времени, профессионализма или желания. Она надеется, что в борьбе с буллингом поможет закон о воспитании в школах, поскольку главный результат — не 100 баллов за ЕГЭ, а счастье ребенка.
Законопроект Владимира Путина «О воспитательной составляющей образования» приняли в июле прошлого года. Согласно закону, «воспитание» — это «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения».