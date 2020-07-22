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22.07.2020 14:40
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«Женщины не любили». Беглов объяснил, как открывались парикмахерские

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что работает над открытием ресторанов в полном объеме и торговых центров. Салоны красоты продавили женщины.

«Много просили открыть салоны красоты, — рассказал Беглов в эфире телеканала «РБК», вспоминая, как снимались ограничения в Петербурге. — Женщины не любили меня за то, что не разрешал долгое время открыть. Тем не менее открыли, бассейны открыли, бани открыли. Много чего открыли… Сейчас остались рестораны и то, что касается торговых центров».

Напомним, парикмахерские в Петербурге заработали с 15 июня. Через 2 недели салоны красоты открылись в полном объеме.

Кроме того, Беглов подтвердил, что, если вице-губернаторы не смогут договориться в Москве об открытии торговых центров, он сам поедет в столицу. Напомним, накануне губернатор дал указание сделать все возможное, чтобы торговые центры и рестораны были открыты с понедельника. Этому предшествовала долгая и яркая публичная дискуссия. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

efela
- Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- А за что Вас любить, а? Таких, как Вы, не любят. Девушки любят молодых и политически грамотных.
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