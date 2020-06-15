В студии Дениса Осипова на Невском проспекте сообщили, что запись идет бодро, но в разгар буднего дня очередь все-таки не стоит. Самый большой ажиотаж в мужской парикмахерской «Усачи» — там одновременно три клиента. По словам сотрудников, клиенты записываются оживлённо, но, вероятно, так будет только первые дни, потом количество желающих упадет. Некоторые салоны в центре города по-прежнему закрыты.

Петербургские парикмахерские 15 июня начали работу после почти трехмесячного перерыва. Но, как передает корреспондент «Фонтанки», петербуржцы не бросились сломя голову стричь отросшие за период самоизоляции челки и ровнять виски. В салонах на улице Ломоносова и Загородном проспекте в креслах удалось застать пару человек, на запись тоже есть свободные места, рассказали сотрудники.

Напомним, салоны красоты были закрыты в Петербурге с 28 марта. С 15 июня Смольный разрешил оказывать парикмахерские услуги по предварительной записи, но прочие косметические услуги все еще под запретом. Правда, прежде чем возобновить работу, предприятиям необходимо разработать стандарт безопасности и уведомить Смольный.



Отсутствие ажиотажа может иметь две причины, считают участники рынка. Часть горожан не дождалась разрешения Смольного и отправилась стричься в ближайшие районы Ленобласти. Другие воспользовались услугами подпольных парикмахерских.



По оценке Ассоциации предприятий индустрии красоты, примерно 60% парикмахерских и салонов красоты возобновили работу еще до официального снятия запретов, работая за закрытыми дверями под запись. «Большая часть возобновила работу после 1 июня, вопрос коммерческой аренды до сих пор не решен, и по пальцам можно пересчитать арендодателей, которые согласились на снижение ставки в июне. Это уже вынужденная мера», — говорит Лялья Садыкова, омбудсмен ассоциации и руководитель сети эконом-парикмахерских «Бигуди» и клубов красоты «Лаки Лайк». Спрос после возобновления работы полностью не восстановился. «Ходит процентов 30 от общей массы — люди боятся и не все готовы платить наличными, снимая с кредитных карт», — отмечает она. Ранее участники рынка также опасались, что не все рекомендации Роспотребнадзора окажутся выполнимыми.

