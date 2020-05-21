Фото: Артем Кузьмин/«Фонтанка.ру»

По настоянию редакции личным опытом посещения цирюльника в период эпидограничений делится корреспондент спортивного отдела «Фонтанки».

Последний раз я стригся перед Новым годом — жене приятное хотел сделать. Зарасти за зиму успел, хотя мог бы подождать еще с месяц, но внутри нарастает напряжение от всех антикоронавирусных запретов, и неожиданно открытые салоны стали возможностью вернуться в мир, к цивилизации — и в прямом, и в переносном смысле.

В парикмахерскую пришел на десять минут раньше. В маске. От волнения свело живот: может, и не надо оно мне? Обстановка внутри усилила ощущение диссонанса, хотя салон красоты должен хотя бы располагать к прелестям жизни и твоему в нем пребыванию. На мое приветствие повернулись пятеро в полупрозрачных халатах индивидуальной защиты (на одежду, не надейтесь), в шапочках, масках, ножницы в руках; перед ними в креслах под одноразовыми накидками, в масках — клиенты. Прямо хирурги, но почему-то без перчаток. Впечатление большой больничной палаты перебивал только резкий запах лака для волос. Атмосфера мало чем напоминала прежние времена.



Собрав волю в кулак, сообщил администратору, что через пять минут у меня очередь по записи. «Ваш мастер еще занят. Посидите пока», — ответила мне женщина тоже в маске, стянутой на подбородок. Только я направился к стоящему тут же мягкому дивану, меня одернули и отправили в коридор — такие меры безопасности, объяснили мне. Там сидеть уже пришлось на жесткой скамейке.

То, что скамейка узкая и на ней вплотную ко мне сидела женщина, также ожидающая своей очереди, никого не волновало. Ни хлоркой, ни другими чистящими средствами не пахло. Только привычный запах парикмахерской. Мой мастер освободился, и я прошел к нужному месту. После непродолжительной инструкции — «покороче» — процесс продвигался быстро. Небольшие заминки возникали лишь, когда стричь приходилось в районе резинок, на которых держалась моя маска. Пару раз снимал резинку с уха, пока стригли под ней, а потом надевал обратно.

— Давно открылись? — осмелился я спросить на финишной прямой.

— С 13 мая.

— Ажиотаж большой был в первые дни?



— Еще какой! Да и до сих пор ажиотаж. Из города даже едут. У них же все закрыто.

Стрижка наконец закончилась. Роста цены не заметил, обошлось в 400 рублей. Смахнув остатки волос с шеи и головы, мастер оставила за шиворотом состриженное. — На улице вытряхнете, — доброжелательно подсказала она.

Последовать совету я как-то постеснялся, но дышать при выходе стало заметно легче. Даже сквозь маску и с отстриженными волосами за шиворотом.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру» Из официального: Правила работы салонов красоты и парикмахерских в условиях пандемии коронавируса Роспотребнадзор опубликовал в конце апреля.

Чтобы минимизировать риск заражения, ведомство предлагает обслуживать каждого посетителя в отдельном помещении либо на расстоянии 1,5 метра друг от друга. После каждого придется делать перерыв на 20 минут для дезинфекции, каждые два часа — проветривать. Сотрудники должны носить полный комплект защитного облачения, включая халат, шапочку, тапочки, маски и перчатки, которые придется менять каждые три часа. Измерять температуру сотрудников нужно перед началом каждой рабочей смены.





Клиентам нельзя подавать чай и кофе. Ждать своей очереди внутри салона нельзя — только на улице и с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Такое же расстояние необходимо держать между сотрудниками и посетителями. Как при этом делать стрижку, не уточняется.



В постановлении правительства Ленобласти, которое разрешает открыться салонам красоты, предприятиям также предписывают использовать не более 50% посадочных мест, обеспечить естественную вентиляцию помещений, а также записывать контактные данные посетителей и время их прихода. Можно оказывать только услуги по уходу за волосами, а также маникюру и педикюру.



По оценке Ассоциации предприятий индустрии красоты, выполнение всех рекомендаций увеличит себестоимость обслуживания одного клиента на 137 рублей. «Если для премиальных салонов это приемлемо, то для экономсегмента, где стоимость стрижки может составлять 190 рублей, это перебор», — рассказывала «Фонтанке» Лялья Садыкова, омбудсмен ассоциации и руководитель сети экономпарикмахерских «Бигуди» и клубов красоты «Лаки Лайк». Самая затратная статья — средства индивидуальной защиты, которые с начала режима повышенной готовности подскочили в цене в 10–20 раз.

При этом участники рынка считают некоторые требования невыполнимыми. Например, салоны, которые находятся в ТЦ, не смогут проветривать помещения, поскольку у них либо вообще нет окон, либо они могут не открываться. Необходимость соблюдать дистанцию в 1,5 метра приведет к тому, что 50 % сотрудников не смогут выйти на работу. Держать такое расстояние между работником и посетителем попросту невозможно.



По словам омбудсмена АПИК, ассоциация обратилась в петербургский Роспотребнадзор с просьбой уточнить рекомендации для Северной столицы, но пока получила ответ, что такие вещи решаются на федеральном уровне.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»