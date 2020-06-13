Как баня без парилки. Что из себя представляет новая коронавирусная свобода Петербурга

Подписания новой редакции 121-го постановления многие ждали накануне; власть любит лобовые приемы, и что может быть проще, чем в День России распахнуть пошире карантинные двери. В итоге, по президентским заветам, решили не смешивать и опубликовали послабления утром 13 июня. Обошлось без неожиданностей.



Смольному уже приходилось приурочивать к общенародным праздникам изменения в ключевое противовирусное постановление. Поздно вечером 9 мая, в частности, стало известно, что до конца месяца горожанам придется в обязательном порядке носить маски и перчатки за пределами дома. Незадолго до этого в правительстве обсуждался проект, согласно которому обязательный масочный режим должен был компенсироваться открытием МФЦ, парикмахерских и автосалонов, однако обошлись в тот раз без пряника. В итоге МФЦ открылись 25 мая, а автосалоны — с 8 июня, вместе с небольшими непродовольственными магазинами. Открытие парикмахерских Беглов анонсировал 9 июня в интервью ТАСС. Одновременно собирались запускать бани, фотоателье, мебельные магазины, пункты оказания бытовых услуг.



В этой части все прошло, как обещано, хотя везде с оговорками. С 15 июня заработают бани — но без парилок; 20 мая на обсуждении поправок в бюджет депутаты сильно волновались за почти 2 тысячи человек без ванн и 200 тысяч — без горячего водоснабжения. Под отключение горячей воды, впрочем, сейчас поочередно попадают все горожане, хотя на время конституционного голосования и парада Победы петербуржцев обещали согреть.



Мебельные салоны, фотостудии, библиотеки, архивы, рекрутинговые агентства и риэлторские организации тоже открываются с 15 числа, но по предварительной записи. Могут торжествовать и те, кому было лень доехать до Кудрово, а челка уже заслоняет белый свет: заработают парикмахерские, но только они — без других услуг индустрии красоты.



К постановлению приложен перечень бытовых услуг, которые также можно будет оказывать вне зданий торговых центров: это изготовление и ремонт одежды и обуви, ключей, кухонных ножей, бытовых изделий; ремонт и сервисное обслуживание компьютеров, бытовой техники, часов; уборка квартир и частных домов; аренда, ремонт и обслуживание велосипедов и самокатов (при условии их регулярной дезинфекции); изготовление и обработка фотографий; изготовление мебели, ювелирных изделий и бижутерии. Ликуют мастера корзиночного дела — разрешено производство и ремонт «изделий из пробки, соломки и материалов для плетения». Разумеется, все перечисленное возможно только при разработке и соблюдении стандарта безопасности.



Постановление решает один деликатный технический момент: запрет на проведение массовых мероприятий теперь закономерно не распространяется на парад, который назначен на 24 июня. В противном случае, торжественное шествие могло быть прервано не менее массовым составлением протоколов. Голосование по президентским поправкам в Конституцию, к слову, в постановлении вообще никак не отражено.



При этом большая часть ограничений продлевается до 28 июня, как и опция дежурных детских садов. Принято несколько локальных решений: например, в учреждениях среднего профессионального образования разрешают провести итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена — если это нельзя сделать в дистанционном режиме.



Кроме того, в Петербург возвращается спорт высоких достижений, который, по словам главы Совбеза Николая Патрушева, так активно политизируют западные партнеры. Тренировки в спортивных клубах и госучреждениях возобновляются; для этого у них должна быть соответствующая материально-техническая база, чтобы не только повышать уровень спортивного мастерства подопечных, но и обеспечить их проживание и питание — как, впрочем, и тренерского состава.



Петербургским пенсионерам теперь разрешают бесплатно вернуться в город из Ленобласти. Напомним, в апреле льготы на проезд были отменены, но перед майскими праздниками в пригородных электричках и автобусах их вернули. Правда, в одну сторону — так, пожилым горожанам из группы риска мягко советовали уехать на дачные участки, если уж так неймется, но там и сидеть. С 1 июня заработали все льготы внутри города, однако областные послабления по-прежнему действовали лишь в одном направлении. Теперь и это ограничение снято.



Ослабление противоэпидемического режима в Петербурге живет странной медийной судьбой. 9 июня, как уже было сказано, Беглов анонсировал ряд запланированных решений. А днем позже обратился к горожанам с прямым вопросом — на какие послабления они рассчитывают в первую очередь. «Фонтанка» описывала идеологические баталии, которые вызвал этот виртуальный плебисцит — по словам Смольного, пришло 300 тысяч откликов. То ли их не успели систематизировать, то ли они в целом совпали с планами самих чиновников, но в результате Беглов подписал ровно то, о чем говорил в интервью ТАСС. Разве что каршерингу не дали зеленый свет (вот уж о чем, кстати, в комментариях к посту Беглова просили сплошь и рядом).



Названное интервью — вообще очень наглядный текст. Оно, например, в деталях противоречит другим высказываниям губернатора относительно того, к какому этапу снятия ограничений относятся те или иные решения. Но это не главное. На прямой вопрос «Петербург уже приступил к первому этапу снятия ограничений или только собирается это сделать?» Беглов отвечает: «Коэффициент распространения нового коронавируса превышал единицу. В последние три недели этот базовый показатель начал плавно снижаться, что дало нам возможность поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии ряда ограничений». Интервьюер пробует с другого бока: «Какому этапу соответствуют уже введенные смягчения?» Губернатор не успевает уклониться и несколько раскрывается: «Большая часть уже снятых в Петербурге ограничений предусматривалась для первого этапа. Но по факту мы ввели их раньше».



Действительно, радикальное ослабление режима произошло с 1 июня, когда был отменен масочный режим, а для людей старше 65 лет — обязательная самоизоляция. На официальным сайте «Стопкоронавирус.рф» над Петербургом тоже маячит оранжевая плашка «1 этап».