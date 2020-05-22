Смольный начал ослаблять ограничения. МФЦ в Петербурге откроются с 25 мая

Губернатор Петербурга подписал изменения в постановление 121, устанавливающее правила работы бизнеса и жизни граждан в период режима повышенной готовности.

В соответствии с ним, с 25 мая в помещениях многофункциональных центров возобновится предоставление государственных и муниципальных услуг.

Прием граждан будет вестись по предварительной записи «с увеличенным интервалом их обслуживания». Документы примут только при отсутствии у заявителей повышенных показателей температуры тела.

Сами МФЦ должны будут установить между работниками и заявителями защитные экраны, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты органов дыхания и рук и следить за соблюдением между ними социальной дистанции не менее 1,5 метра.