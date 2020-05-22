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22.05.2020 12:57
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Смольный начал ослаблять ограничения. МФЦ в Петербурге откроются с 25 мая

Губернатор Петербурга подписал изменения в постановление 121, устанавливающее правила работы бизнеса и жизни граждан в период режима повышенной готовности.

В соответствии с ним, с 25 мая в помещениях многофункциональных центров возобновится предоставление государственных и муниципальных услуг.

Прием граждан будет вестись по предварительной записи «с увеличенным интервалом их обслуживания». Документы примут только при отсутствии у заявителей повышенных показателей температуры тела.

Сами МФЦ должны будут установить между работниками и заявителями защитные экраны, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты органов дыхания и рук и следить за соблюдением между ними социальной дистанции не менее 1,5 метра.

По информации «Фонтанки», МФЦ получили сигнал о возможном открытии заранее и начали готовиться. Изначально работу центрам хотели разрешить еще с 12 мая, но решили отложить перезапуск из-за прироста новых случаев заболевания коронавирусом.

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Комментарии (7)

Хейм
Честно говоря, это просто смешно. Только Собянин открыл МФЦ - и наш тут как тут сразу. Ну вообще своя кастрюля не варит у нашего губера...
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Ой,слизал с братца ? Молодца !
Balamut
Хорошо, что Ковидоботов отменили = без денег они против шашлыков перестали писать. Да и про маски тоже... Видно бизнес на масках и перчатках не сильно поднялся.
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