Смольный опубликовал новые изменения в режиме жизни Петербурга при коронавирусе. С 12 мая маски - обязательны

Уже после того, как отгремел праздничный салют 9 мая, на официальном сайте Смольного появилось обновленное постановление об ограничительных мерах в Петербурге по противодействию распространения короновирусной инфекции.

Правительство города внесло поправки в постановление №121, которое устанавливает правила поведения во время пандемии COVID-19.



В соответствии с документом, все прежние ограничения продлены до 31 мая. С 12 мая жители Петербурга будут обязаны на улицах, в магазинах и общественном транспорте, включая такси, носить маски и перчатки.

