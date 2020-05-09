Смольный опубликовал новые изменения в режиме жизни Петербурга при коронавирусе. С 12 мая маски - обязательны
Уже после того, как отгремел праздничный салют 9 мая, на официальном сайте Смольного появилось обновленное постановление об ограничительных мерах в Петербурге по противодействию распространения короновирусной инфекции.
Правительство города внесло поправки в постановление №121, которое устанавливает правила поведения во время пандемии COVID-19.
В соответствии с документом, все прежние ограничения продлены до 31 мая. С 12 мая жители Петербурга будут обязаны на улицах, в магазинах и общественном транспорте, включая такси, носить маски и перчатки.
В сообщении пресс-службы Смольного уточняется, что к ним относятся медицинские маски, респираторы и иные «заменяющие текстильные изделия». К перчаткам никаких требований в опубликованном релизе нет. До окончания майских праздников, по 11 число включительно, маски и перчатки - рекомендация.
Послаблений, о возможности которых ранее сообщала «Фонтанка» со ссылкой на проект документа, чиновники решили не делать. В частности, не будет разрешена работа парикмахерских, МФЦ и автосалонов. Однако прочие организации, на которые не распространяются специальные запреты, смогут возобновить работу, уведомив Смольный и утвердив стандарты безопасности.
Магазинам, которым разрешено работать, рекомендовано обеспечить наличие в продаже масок и перчаток. Работодателям также рекомендовано для всех, кто трудится удаленно, сохранить такой режим.
Продление ограничений в Смольном объяснили растущим количеством зараженных и низким индексом самоизоляции.