Петербуржцам дадут помыться перед голосованием по поправкам. Отключение воды на это время остановят

Испытания теплосетей в Петербурге приостановят на время парада в честь 75-летия Победы и голосования по поправкам в Конституцию. «Минималистичный» режим продлится до 6 июля.

Как пояснили «Фонтанке» 9 июня в комитете по энергетике, при планировании графика на июнь и июль учитывалась необходимость минимизировать сроки отключения горячей воды. То есть в первую очередь были запланированы испытания, не приводящие к ограничениям для абонентов — или там, где существует возможность переключения на резервные схемы. Этот режим будет действовать до 6 июля, а дальнейшее планирование будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки. Напомним, парад Победы назначен на 24 июня, недельное голосование по вопросу поправок в Конституцию начнется на следующий день и продлится до 1 июля включительно.



«Кроме того, в Санкт-Петербурге традиционной практикой на время крупных международных, общероссийских или городских мероприятий является объявление режима технологической тишины, — говорят в комитете. — То есть приостановка всех видов работ — ремонтных, земляных, работ по переключениям, а также любых испытаний сетей, за исключением аварийных. Такие ограничения вводятся и на День Победы, и на празднование Дня города, работы ограничивались на время проведения чемпионата мира по футболу, Петербургского международного экономического форума, и в том числе каждые проходящие в Петербурге выборы. На время проведения военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и общероссийского дня голосования всем предприятиям инженерно-энергетического комплекса предписано приостановить земляные работы за исключением аварийно-восстановительных».

Кроме того, в комитете подчеркнули, что из-за введения противоэпидемических мер с самого начала была увеличена продолжительность режима периодического протапливания. Это позволило продлить теплоснабжение жилых домов на минимальных параметрах, но при этом не отключать их полностью. Кроме того, все испытания, изначально запланированные на апрель-май, перенесены на осень.

