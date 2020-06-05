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05.06.2020 12:33
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В Петербурге — сезон отключений горячей воды. Проверь, когда тебе мыться из чайника

«Фонтанка» собрала в одном месте все графики отключений энергетиков города

«Теплосеть Санкт Петербурга» проверяет трубы на прочность в Центральном районе города. ГУП «ТЭК» со следующей недели начнет испытания еще в 7 районах.

Как сообщает «Теплосеть», отключение горячего водоснабжения в обозначенной части района сокращено с 14 до 12 дней.

ГУП «ТЭК» на следующей неделе проведет испытания в 7 районах. Начнут с Кронштадтского и Пушкинского районов, затем перейдут в Выборгский, Калининский, Колпинский, Невский и Московский. С графиками отключения домов можно ознакомиться на сайтах предприятий.

Если ваш дом находится в зоне ответственности ГУП «ТЭК» — проходите по ссылке.

Если дом обеспечивает горячей водой «Теплосеть Санкт-Петербурга» — вам сюда.

График отключения домов в зоне «Петербургтеплоэнерго» — здесь

График «Теплоэнерго» — на портале компании.

Ранее стало известно, что 53 % домов в Петербурге в 2020 году при плановых испытаниях будут отключаться от горячей воды на 11–14 дней. Еще 14 % — на 5–10 дней, 33 % домов — на 1–4 дня.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

pitmenspb
Вообще-то трубы теплосетей надо менять, а без отключений этого не сделать. На 2-3 дня отключают там где только испытания проводят и не требуется ремонт.
Cashmare
вообще пофиг, газовая колонка рулит
Владислав Гольянов
Когда Матвиенко была губернатором, то публично обещала, что с вводом Юго-Западной ТЭЦ в Красносельском районе больше не будет плановых отключений горячей воды.
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