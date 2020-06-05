В Петербурге — сезон отключений горячей воды. Проверь, когда тебе мыться из чайника
«Фонтанка» собрала в одном месте все графики отключений энергетиков города
«Теплосеть Санкт Петербурга» проверяет трубы на прочность в Центральном районе города. ГУП «ТЭК» со следующей недели начнет испытания еще в 7 районах.
Как сообщает «Теплосеть», отключение горячего водоснабжения в обозначенной части района сокращено с 14 до 12 дней.
ГУП «ТЭК» на следующей неделе проведет испытания в 7 районах. Начнут с Кронштадтского и Пушкинского районов, затем перейдут в Выборгский, Калининский, Колпинский, Невский и Московский. С графиками отключения домов можно ознакомиться на сайтах предприятий.
Если ваш дом находится в зоне ответственности ГУП «ТЭК» — проходите по ссылке.
Если дом обеспечивает горячей водой «Теплосеть Санкт-Петербурга» — вам сюда.
График отключения домов в зоне «Петербургтеплоэнерго» — здесь
График «Теплоэнерго» — на портале компании.
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