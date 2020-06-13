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13.06.2020 12:03
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В Петербурге разрешили прогулки с членами семьи. О послаблениях заявил федеральный штаб по коронавирусу

На официальном сайте для информирования населения по вопросам COVID-19 Стопкоронавирус.рф появились данные о послаблениях, принятых в Петербурге. Судя по ним, жителям разрешили семейные прогулки и занятия спортом.

Фото: скриншот с сайта стопкоронавирус.рф

На либерализацию ограничительных мер «Фонтанка» обратила внимание 13 июня. В петербургской вкладке на сайте размещена информация, согласно которой город уже перешел к 1 этапу их снятия. Он включил разрешенные прогулки на улице с членами семьи и занятия спортом на улице при условии, что оздоравливаются не более двух человек одновременно на расстоянии не менее пяти метров.

Эти послабления, как и открытие отдельных магазинов площадью не более 400 квадратных метров, прописаны в майских рекомендациях Роспотребнадзора и соответствуют первому этапу снятия ограничений. Он возможен только при условии устойчивой тенденции к снижению заболеваемости и свободном коечном фонде не менее 50%. До этого показателя Петербургу очень далеко.

Официально же Петербург не приступил к первому этапу, он планируется только с 15 июня. В то же время, город никогда не вводил запрет на семейные прогулки.

По телефонам сайта Стопкоронавирус.рф «Фонтанке» не смогли оперативно сообщить, каким образом заполняется региональная информация.

Сайт зарегистрирован в марте 2020 года на частное лицо. Он считается официальным каналом информирования населения. Представителем информцентра по борьбе с коронавирусом является телеведущий и врач Александр Мясников.

В Петербурге за сутки зарегистрированы 262 новых случая заражения COVID-19, подтверждена смерть еще восьми человек.

С 15 июня в Петербурге планируют открыть фотомагазины, ателье, парикмахерские, ремонты ключей.

Несмотря на четко прописанные рекомендации Роспотребнадзора, у Смольного, вероятно, отсутствует план по выходу из самоизоляции. Александр Беглов запустил на своей странице «ВКонтакте» опрос среди горожан, что бы им хотелось открыть в первую очередь, и получил всю палитру мнений.

Фото: скриншот с сайта стопкоронавирус.рф

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Комментарии (7)

Ma-260802031
Интересно, как они собираются проверять, член это или нет? Например, сожитель, с которым я живу 10 лет, но без регистрации брака им считается? А двоюродный брат, приехавший из Владивостока?
Adriana_Celentana
Интересно, а до этого объявления с колясками по улицам гуляли не мамки, а чужие тетки? Или под "семейной прогулкой" подразумевается шабаш с шашлыками на 15 персон? Так это уже тоже давно практикуется...
michailPotapov
Завтра дышать запретят или введут налог на воздух
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