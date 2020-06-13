На официальном сайте для информирования населения по вопросам COVID-19 Стопкоронавирус.рф появились данные о послаблениях, принятых в Петербурге. Судя по ним, жителям разрешили семейные прогулки и занятия спортом.

На либерализацию ограничительных мер «Фонтанка» обратила внимание 13 июня. В петербургской вкладке на сайте размещена информация, согласно которой город уже перешел к 1 этапу их снятия. Он включил разрешенные прогулки на улице с членами семьи и занятия спортом на улице при условии, что оздоравливаются не более двух человек одновременно на расстоянии не менее пяти метров.

Эти послабления, как и открытие отдельных магазинов площадью не более 400 квадратных метров, прописаны в майских рекомендациях Роспотребнадзора и соответствуют первому этапу снятия ограничений. Он возможен только при условии устойчивой тенденции к снижению заболеваемости и свободном коечном фонде не менее 50%. До этого показателя Петербургу очень далеко.

Официально же Петербург не приступил к первому этапу, он планируется только с 15 июня. В то же время, город никогда не вводил запрет на семейные прогулки.

По телефонам сайта Стопкоронавирус.рф «Фонтанке» не смогли оперативно сообщить, каким образом заполняется региональная информация.

Сайт зарегистрирован в марте 2020 года на частное лицо. Он считается официальным каналом информирования населения. Представителем информцентра по борьбе с коронавирусом является телеведущий и врач Александр Мясников.

В Петербурге за сутки зарегистрированы 262 новых случая заражения COVID-19, подтверждена смерть еще восьми человек.

С 15 июня в Петербурге планируют открыть фотомагазины, ателье, парикмахерские, ремонты ключей.