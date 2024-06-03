«Поможет даже вазелин»: как избавиться от целлюлита — советы тренера, врача и массажиста

Встречаем лето во всеоружии Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Пока худеющие доедают последний лист салата и усиленно сгоняют вес в спортзалах накануне пляжного сезона, подкралась новая беда — целлюлит. Избавиться от него не так уж и просто. Наши коллеги из NGS24.RU узнали у врача, откуда берется «апельсиновая корка» и надо ли с ней бороться. А также получили несколько советов, как поддержать тело в тонусе, от фитнес-тренера и столичного массажиста.



Что такое целлюлит? Целлюлит — нормальное состояние для женского тела. Он встречается у 98% женщин и у мужчин с гормональным сбоем, объясняет дерматовенеролог «Клиники в Октябрьском» в Красноярске Анна Дюжакова.



— У мужчин с более-менее нормальным гормональным фоном немножко другое строение жировой клетчатки. Когда жировые клеточки у женщин увеличиваются, они могут просвечивать сквозь кожу, плюс у женщин сама по себе кожа более тонкая, чем у мужчин, поэтому чаще всего даже у стройных мы можем видеть бугорочки разной степени выраженности, — объясняет врач.



Степень выраженности целлюлита зависит, во-первых, от индивидуальных особенностей организма и генетики, кому как повезло. Во-вторых, от количества и размера адипоцитов (клеток, из которых состоит жировая ткань), чем их больше, тем сильнее выражена «апельсиновая корка».

Появиться нежелательные отложения могут на любой части тела, но в первую очередь страдают ягодицы и бедра.

— Это связано с генетическими особенностями и гормонами в принципе. На бедрах и ягодицах у женщин в норме откладывание жира из-за действия половых гормонов. То есть жир в любом случае есть, он нам нужен, — рассказывает дерматовенеролог.



Косметологи выделяют четыре стадии: предцеллюлит, начальный, средний и выраженный.

— При предцеллюлите в спокойном состоянии не видно «апельсиновой корки», но если надавить на кожу, взять ее в складку, видны бугорки. При второй стадии бугорки видны в покое, но они нечетко выражены, а при третьей стадии — уже такие крупные бугры, очень сильно заметны, — коротко объясняет врач. Анна Дюжакова объясняет, что тот самый целлюлит, которого боятся женщины, — абсолютная норма. Это не болезнь и лечения не требует. Однако для желающих избавиться от жировых отложений есть несколько безопасных советов:



— Первое — это рациональное питание, поддержание массы тела. Если у человека в течение жизни будут большие перепады массы тела, то кожа не успеет адаптироваться и растянется. Соответственно, она становится более тонкой, более дряблой, а целлюлит выраженным. Умеренные физические нагрузки — тоже хорошо, потому что это помогает согнать отек, вывести жидкость, и, грубо говоря, механически эти клеточки сдуваются.

Еще один известный способ борьбы — массаж. Врач объясняет, что любой лимфодренажный массаж разгоняет жидкость в организме и снимает поверхностный отек ткани. Однако это оказывает лишь временный эффект.



— Массаж дает приятный эстетический эффект, и люди, зарабатывающие на этих процедурах, умело это используют, когда делают фотографии «до/после». Сразу после массажа кожа упругая, приятная, ровненькая, но это, как правило, эффект, который длится несколько дней, — разочаровывает врач.

Самостоятельно делать массажи, особенно баночный, дерматовенеролог не рекомендует, велик шанс навредить.

— Можно задеть участок, где у нас поверхностно расположены сосуды. От этого возникнут, во-первых, синяки, во-вторых, могут потом появиться варикозные расширения. Поэтому самостоятельно, если человек без образования, я бы всё-таки не рекомендовала делать баночный массаж, — предупреждает доктор.



С массажем и спортом стало понятно, а работают ли обертывания и кремы? К сожалению, по словам врача, это не больше, чем маркетинговый ход.

— Они в принципе не помогают, могут даже ухудшить состояние кожи, особенно если она тонкая, чувствительная, склонная к каким-то аллергическим реакциям, — подытоживает специалист.

Избавиться навсегда от целлюлита невозможно, но и не нужно, ведь это нормальное строение подкожно-жировой клетчатки.

«Поможет и вазелин»

Целлюлита не надо стесняться Фото: Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Мы решили поинтересоваться у клинического психолога, телесного терапевта и массажиста Валентина Денисова-Мельникова, правда ли целлюлитом страдают только женщины и как можно избавиться от пресловутой «апельсиновой корки». Оказывается, все шансы привести тело в порядок к лету всё же есть.

Эксперт уверен, что первое, что поможет при такой проблеме, как целлюлит, — массаж. — Спорт хорош в первую очередь для мышц, то есть для снижения общего веса; правильное питание хорошо [работает] в комплексе для снижения массы тела и уменьшения целлюлита. Но именно прямое воздействие на целлюлит оказывает массаж. От него уходит рыхлость, вялость тканей, появляется упругость, подтянутость кожи. То есть на кожу и на целлюлит лучше всего действует прямое механическое воздействие. Я всегда говорю, что 10–12 сеансов — это минимально желательный курс. А дальше у каждого свои индивидуальные ситуации. Поэтому важно, чтобы человек видел, что от сеанса к сеансу у него [проблемная зона] становится лучше и лучше. Останавливаться надо тогда, когда ты собой доволен, — рассказывает массажист. Изначальные параметры тела, например, вес, тоже имеют значение.

— Женщины, которые весят 45, 50, 55 килограммов и рыхлости поменьше, и те, кто весит 75–80 — там надо и разное количество сеансов, и разное количество курсов. А вот тратить кучу денег на антицеллюлитные кремы смысла нет, уверен специалист. Но кое-что из домашних процедур пользу всё же принесет. — Что касается кремов, это маркетинг — нам продают надежду. Кстати, у меня клиенты замечали, что на самых честных кремах пишут: «Втирать в себя массажными движениями 15–20 минут». Но если втирать в себя массажными движениями 15–20 минут, то поможет и вазелин. Тут уж всё равно, потому что акцент делается на том, что всё-таки [нужно] массажными движениями втирать. Из домашних процедур, на мой взгляд, более эффективным будет гидромассаж, то есть массаж душем, контрастные процедуры, контрастное растирание может быть, потому что это больше оказывает воздействие, чем самомассаж. Обычно девушки говорят, что 3–5 минут — и руки уже устают. То есть самостоятельно это сложновато делать. Но если есть силы, то да, на здоровье. И тут не крем важен, а именно массаж. Механическое воздействие. И массаж-то правильнее делать сухой, без крема, без масла. Это старая классическая советская школа, крем и масло массажисты используют для облегчения своего труда, чтобы всё это скользило, выскальзывало, но движения тогда более поверхностные, не вглубь ткани идут. Более поверхностно работать полегче, но эффект поменьше. Так что, если озаботились самомассажем, можете никаких кремов не покупать, потому что по классике, по учебникам массаж должен быть эффективен, — советует Валентин Васильевич.

Также эксперт высказался и о популярных средствах, таких как щетки. — Это как раз сухой массаж, но щетки тоже разные бывают. Слышал от девушек, которые прикладывают хорошие усилия и делают [самомассаж] регулярно, всё-таки лучше пусть пять минут она потрет себе каждую ягодицу, эффект какой-то будет. С другой стороны, я видел, как и какой-то массажной варежкой девочка себе бедро растерла до царапин, было похоже, что кот царапал. Как она сама выразилась, просто со всей девичьей дури. Польза будет, самомассаж — это хорошо, щеткой массажной тоже да, пожалуйста, на здоровье, только чтобы не травматично, — предупреждает он. Но опасность опытный массажист видит в другом не менее популярном виде массажа и категорически его не рекомендует. — Вот чего не рекомендую, это баночный массаж. Зачастую у девушек [видны] вены, капилляры. И вот в этом случае категорически не надо, потому что их станет больше. Ни самой не надо, ни у массажистов не надо, нигде не надо баночный массаж [делать]. Ну и вообще любые травматичные, агрессивные виды массажа, после которых синяки, гематомы, не рекомендую.

Советы тренера

Без спорта обойтись нельзя. Ну никак Фото: Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться





Фитнес-тренер Арина Кузьмина поделилась с NGS24.RU советами, которые помогут привести тело в тонус. Однако, как и при любой работе с телом, всё очень индивидуально, результат и его скорость зависят от исходных данных.

Максимальный результат, по словам тренера, можно получить при комплексном подходе:

кардио нужно делать на пульсе 120–140 ударов. Его необходимо совмещать с силовыми тренировками;

питание должно быть индивидуально подобрано. Кузьмина уверяет, что голодовками можно сделать еще хуже, и целлюлит появится и у худенькой девочки;

необходимо сдавать анализы, выявлять дефициты витаминов и микроэлементов;

тренер рекомендует пить витамины и БАДы (после 30 лет часто рекомендуют — коллаген, магний, витамин Д, кремний, серу. Но всё опять-таки индивидуально, и подбирать витамины и БАДы нужно со своим лечащим врачом);

работать с лимфой, делать утренние зарядки, дыхательную гимнастику, работать с диафрагмой и осанкой. Тренер уверяет, если с осанкой беда, никакое питание не поможет.