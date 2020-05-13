Беглов подписал постановление о выплатах по миллиону семьям погибших при пожаре в больнице Святого Георгия
Губернатор Петербурга Александр Беглов 13 мая подписал постановление о выделении из резервного фонда средств на предоставление выплат семьям пяти пациентов, которые стали жертвами пожара в палате больницы Святого Георгия.
«Каждая семья получит выплату из городского бюджета в размере 1 млн рублей в равных долях на каждого члена семьи (супруги, родители, дети)», - сообщили в Смольном.
Реализацией постановления займётся комитет по социальной политике. Он разработает порядок предоставления выплат.
Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. Пострадал врач. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ уральского производства — с него же якобы начался пожар и в московской больнице 9 мая. В Ростехе, в который входит производитель ИВЛ, призвали не спешить с выводами и заверили, что все аппараты ИВЛ были протестированы и нареканий не вызывали. 13 мая Росздравнадзор вывел из обращения аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М».
«Фонтанка» собрала истории погибших в огне больницы Святого Георгия.