«Чем тяжелее становилось, тем смешнее шутила». Истории петербуржцев, погибших в огне больницы Святого Георгия

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Пять человек погибли при пожаре в больнице Святого Великомученика Георгия 12 мая. Они находились в реанимационном отделении, но не у всех из них был подтверждён коронавирус. Пока врачи боролись за их жизнь, а родственники держались за надежду, опасность, судя по всему, пришла от того, что должно было привести к излечению, — воспламенился аппарат искусственной вентиляции лёгких.

У Анатолия Женихова поднялась температура 24 апреля, 61-летний пенсионер не поехал на работу, через четыре дня его госпитализировали в больницу Святого Георгия. «В больницу его привезли, и он мне позвонил, — вспоминает мать Анатолия Женихова Мария. — Сказал, что ему сделали рентген и поставили левостороннее воспаление. На следующий день он эсэмэску прислал: «Мама, меня лечат и кормят», потом вечером эсэмэска: «Лечат и кормят, спокойной ночи». И все, больше ничего не было».

5 мая Анатолия Владимировича перевели в реанимацию, телефон туда пациентам брать не положено. По словам матери, у сына подтвердился коронавирус.

«Сегодня утром встала, телевизор включила и узнала о пожаре. Позвонила невестке, они тоже на ногах, пытались узнать, в его ли реанимации это произошло. Потом к 11 часам узнали, что в его реанимации», — рассказывает Мария Александровна.

Анатолий Женихов — полковник в отставке, служил в Главном штабе, в последние годы работал в «ПетербургГазе». Вырастил двоих дочерей, воспитывал троих внуков.

«Он не шумный и компании не любил. Ему бы на природе быть, и все, — замечает Мария Женихова. — Я никак не думала, даже представить не могу, что его нет. Я одна осталась, надежда на него была. Детей у меня больше нет».

Юрия Борисова увезли в больницу Святого Георгия 4 мая. Петербуржца на 68-м году жизни застал инсульт. По словам его сына Дениса, до приступа отец чувствовал себя бодро, никаких признаков ОРВИ или коронавируса у него не было. Поэтому госпитализация в перепрофилированное под пациентов с COVID-19 учреждение стала для родственников неожиданностью. Борисова поместили в реанимацию на шестом этаже. «Почему человек находился в этой палате? Он дышал и был в сознании. Ему не нужен был аппарат ИВЛ, — говорит Денис. — Узнали из новостей, что пожар. Но сильно не переживали по причине того, что человек не должен был в этом отделении лежать, потому что коронавируса у него нет».



Юрий Борисов Фото: предоставил его сын Денис

Позже супруге Юрия Николаевича позвонили из больницы и сообщили о смерти мужа. «Нам чётко сказали, что умер от пожара, то есть скончался от угарного дыма, задохнулся», — отмечает Денис.

Юрий Борисов — бывший строитель. «Дамбу строил нашу, ещё первую часть, и я лично по юности ранней работал вместе с ним. Он и прорабом был, и бригадиром на довольно крупных строительных объектах Санкт-Петербурга», — говорит Денис.

Последние одиннадцать лет Борисов трудился в качестве слесаря в филиале энергоисточников в ГУП «ТЭК». У коллег он был на хорошем счету. «Предприятие окажет необходимое содействие и помощь родственникам погибшего», — добавили в пресс-службе ГУП «ТЭКа»

Борисов любил футбол и, по словам сына, мог смотреть его почти постоянно, болел за «Зенит» и регулярно ходил на матчи на стадион на Крестовском острове.

Борис Гвадзабия рассказал «Фонтанке», что его маме Зинаиде Николаевне вызвали врача на дом первого мая. У 59-летней пенсионерки обострились хронические заболевания. Состояние петербурженки не улучшилось, и 5 мая ей вызвали скорую. Врач прописал антибиотики и взял анализ на коронавирус. «Наша мама добровольно отказалась от госпитализации, потому что не было подтверждённого коронавируса и она, естественно, не хотела ехать туда, где он точно присутствует», — отметил Борис.



Зинаида Гвадзабия Фото: предоставил ее сын Юрий

К 10 мая Зинаида Николаевна уже не могла дышать в лежачем положении, только сидя, по словам её другого сына, Юрия, у неё был бледный цвет лица и посиневшие губы. Пенсионерку госпитализировали в больницу Святого Георгия и поставили диагноз «двусторонняя пневмония». При жизни коронавирус у неё так и не подтвердили, а врачи сказали родственникам, что причиной смерти стали ожоги верхних дыхательных путей.

«Врачи, те, с кем я общался, сказали, что была паника. И то, что произошло, это абсолютно неконтролируемая ситуация. То есть получили новые аппараты, и они устроили возгорание», — уверяет Борис. На пенсии Зинаида Николаевна продолжала работать монтажницей радиоаппаратуры, помогала воспитывать двух внучек и внука. «Красиво материлась, смеялась и смешила до упаду. Чем больнее и тяжелее становилось, тем смешнее шутила», — вспоминает маму сын Юрий.

Лена Ваганова, «Фонтанка, ру».

Справка:

Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. По словам главного врача Валерия Стрижелецкого, произошло возгорание аппарата ИВЛ марки «Авента-М». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

