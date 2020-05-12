FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +10
73.43р79.44р
СРОЧНО

При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
12.05.2020 22:21
2
Печать

Во время пожаре в больнице Святого Георгия, в котором погибли пятеро пациентов, пострадал один из врачей

Во время пожара в больнице Святого Георгия, который унес жизни пятерых пациентов, пострадал и один из врачей. Об этом 12 мая сообщается в Instagram медицинского учреждения.

«Благодаря мгновенным и слаженным действиям дежурного медицинского персонала, который находился в данном помещении в момент возгорания, удалось обеспечить локализацию огня и быстрейший доступ сотрудникам противопожарной службы для ликвидации пожара, организовать и провести экстренную эвакуацию пациентов данного отделения и других подразделений больницы», - говорится в сообщении медиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня в больнице Святого Георгия произошла трагедия, унесшая жизни пяти пациентов в отделении реанимации. Ранним утром в одной из палат отделения реанимации и интенсивной терапии произошло возгорание по причинам, независящим от сотрудников стационара, которые предстоит выяснить в ходе расследования данного инцидента. Благодаря мгновенным и слаженным действиям дежурного медицинского персонала, который находился в данном помещении в момент возгорания, удалось обеспечить локализацию огня и быстрейший доступ сотрудникам противопожарной службы для ликвидации пожара, организовать и провести экстренную эвакуацию пациентов данного отделения и других подразделений больницы. В ходе этих действий один из врачей отделения получил отравление продуктами горения, в настоящее время угрозы его жизни нет. Совокупность этих действий позволила избежать большего количества жертв, но, к несчастью, не позволила избежать их полностью. В настоящее время активно ведется следствие, чтобы установить точные причины произошедшего и избежать подобного в будущем. От лица Администрации и сотрудников больницы Святого Георгия мы приносим родственникам и близким погибших искренние и глубокие соболезнования в связи с их утратой. Скорбим вместе с Вами.

Публикация от Больница Святого Георгия (@st.georges_hospital)

В ходе подготовки к эвакуации пострадал один из врачей отделения реанимации, где и произошел пожар — он получил отравление продуктами горения. Угрозы его жизни нет, подчеркнули в больнице и добавили, что приносят глубокие соболезнования родственникам и близким погибших.

Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ уральского производства — с него же якобы начался пожар и в московской больнице 9 мая. В Ростехе, в который входит производитель ИВЛ, призвали не спешить с выводами и заверили, что все аппараты ИВЛ были протестированы и нареканий не вызывали.

«Фонтанка» собрала истории погибших в огне больницы Святого Георгия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Агроном аэродрома
"противопожарной службы" - Чё?!!
Tatyana.S
❤️ 🔞Скучаешь на самоизоляции? Выбиpaй себе дeвушку на свой вкус. Реализуй свои самые смелые фантазии.. ➜ https://is.gd/vippx
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний