Во время пожара в больнице Святого Георгия, который унес жизни пятерых пациентов, пострадал и один из врачей. Об этом 12 мая сообщается в Instagram медицинского учреждения.



«Благодаря мгновенным и слаженным действиям дежурного медицинского персонала, который находился в данном помещении в момент возгорания, удалось обеспечить локализацию огня и быстрейший доступ сотрудникам противопожарной службы для ликвидации пожара, организовать и провести экстренную эвакуацию пациентов данного отделения и других подразделений больницы», - говорится в сообщении медиков.

