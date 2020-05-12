Во время пожаре в больнице Святого Георгия, в котором погибли пятеро пациентов, пострадал один из врачей
Во время пожара в больнице Святого Георгия, который унес жизни пятерых пациентов, пострадал и один из врачей. Об этом 12 мая сообщается в Instagram медицинского учреждения.
«Благодаря мгновенным и слаженным действиям дежурного медицинского персонала, который находился в данном помещении в момент возгорания, удалось обеспечить локализацию огня и быстрейший доступ сотрудникам противопожарной службы для ликвидации пожара, организовать и провести экстренную эвакуацию пациентов данного отделения и других подразделений больницы», - говорится в сообщении медиков.
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Сегодня в больнице Святого Георгия произошла трагедия, унесшая жизни пяти пациентов в отделении реанимации. Ранним утром в одной из палат отделения реанимации и интенсивной терапии произошло возгорание по причинам, независящим от сотрудников стационара, которые предстоит выяснить в ходе расследования данного инцидента. Благодаря мгновенным и слаженным действиям дежурного медицинского персонала, который находился в данном помещении в момент возгорания, удалось обеспечить локализацию огня и быстрейший доступ сотрудникам противопожарной службы для ликвидации пожара, организовать и провести экстренную эвакуацию пациентов данного отделения и других подразделений больницы. В ходе этих действий один из врачей отделения получил отравление продуктами горения, в настоящее время угрозы его жизни нет. Совокупность этих действий позволила избежать большего количества жертв, но, к несчастью, не позволила избежать их полностью. В настоящее время активно ведется следствие, чтобы установить точные причины произошедшего и избежать подобного в будущем. От лица Администрации и сотрудников больницы Святого Георгия мы приносим родственникам и близким погибших искренние и глубокие соболезнования в связи с их утратой. Скорбим вместе с Вами.
В ходе подготовки к эвакуации пострадал один из врачей отделения реанимации, где и произошел пожар — он получил отравление продуктами горения. Угрозы его жизни нет, подчеркнули в больнице и добавили, что приносят глубокие соболезнования родственникам и близким погибших.
Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительной информации, причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ уральского производства — с него же якобы начался пожар и в московской больнице 9 мая. В Ростехе, в который входит производитель ИВЛ, призвали не спешить с выводами и заверили, что все аппараты ИВЛ были протестированы и нареканий не вызывали.
«Фонтанка» собрала истории погибших в огне больницы Святого Георгия.