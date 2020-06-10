Огребём все, или Не вижу логики. Петербуржцы рассказали Беглову, как на самом деле надо выходить из режима

Губернатор на своей странице «ВКонтакте» лапидарно сообщил об улучшении эпидемической ситуации в городе, которое «позволило поставить перед Роспотребнадзором вопрос о снятии некоторых ограничений». «Хочу узнать ваше мнение: какие ограничения стоит снимать в первую очередь? — обратился Беглов к горожанам. — Напишите в комментариях свои приоритеты в порядке убывания». Составить рейтинг ожиданий не получилось, но поговорили душевно.



10 июня 1909 года пароход «Славония» налетел на рифы у Азорских островов. По одной из версий, это был первый случай использования сигнала SOS. Чуть больше века спустя и Смольному, похоже, требуется идеологическая помощь, потому что качает их заметно. В опубликованном 9 июня интервью ТАСС губернатор раскрывал содержимое трех этапов снятия ограничений. На следующий день его пресс-служба отчиталась о выступлении Беглова на конференции с бизнесом. Даже механическое сопоставление двух текстов наводит на размышления: вчера говорилось, что летние кафе относятся к третьему июльскому этапу, сегодня их обсуждают в контексте второго. Салоны красоты, наоборот, переехали со второго на третий.



В общем, все запуталось, а звонок другу брать бессмысленно — президент передал эти полномочия регионам. Так что Смольный обратился к помощи зала. Горожанам предложили 25 вариантов ответов: от ресторанов и каршеринга до театров и спортивных площадок. В идеале необходимо было выбрать самое насущное и расставить в порядке приоритетности. За несколько часов набралось более 5 тысяч комментариев, открылись бездны.



Надо признаться, просто набором вариантов ограничились немногие. Кому-то в списке ощутимо не хватает магазинов одежды и обуви в торговых центрах (с 8 июня заработали только небольшие и отдельно стоящие). «Людям надо одежду и обувь покупать, Александр Дмитриевич, — пишут губернатору. — Лето уже, в валенках и тулупах жарко». Внизу — целая ветка обсуждений. «С понедельника разрешили работу непродовольственным магазинам вне ТЦ, — отчитывается одна из участниц. — У нас рядом с домом есть такой (из серии «бомж-эконом»). Так народ сандалии летние жуткие скупает по 700 р. как сумасшедшие — а что делать?» Что делать, ей тут же и объясняют — покупать в интернете. В ответ — бодипозитивные откровения: «У меня проблемные ноги и фигура нестандартная (узкая талия и не узкая попа)... А, стесняюсь спросить, трусы и новый купальный костюм я, по вашей логике, должна сшить сама или заштопать по старинке?» Если на секунду представить, что Александр Беглов лично следит за ситуацией на своей странице, в этот момент он, вероятно, уже закрывал ее.



Чадолюбивое «Детские сады и парки!!!» тоже увело в сторону общечеловеческого. «Дома возможно только интеллектуальное развитие, — жалуются родители. — Вы не научите ребенка дружить, мириться, делиться, общаться со сверстниками и многому другому только в кругу мамы и папы». В ответ ожидаемое: «90% моих знакомых ноют, что дети дома осточертели. Для кого рожали, спрашивается...» — и общее ощущение от просмотра телешоу на федеральном телеканале. «А еще дети толстеть без садика начали, — наблюдательно подмечает один из комментаторов. — В еде не откажешь, а двигаются мало».



«Первое и главное — вернуть каршеринг», — пишет один из пользователей и попадает под бомбежку комментариев вроде «Каршеринг надо, в принципе, запретить!!!» и «Никогда не открывать каршеринг!». Есть математическое обоснование: «Каждый человек в своей машине занимает в 18 раз больше места, чем в общественном транспорте. Европа это уже проходила».



Сторонники первоочередного открытия парикмахерских обращают внимание на новую границу социального расслоения — практически по линии пробора. Если обрастать, то всем вместе, считают они: «Последний раз люди стриглись на 23 февраля и 8 марта. Такая жара, уже невозможно ходить обросшими. Все заросли, как мамонты. Причем уважаемые люди из телевизора все со стрижками, с укладками и с окраской. Или это теперь привилегия для избранных?»



За что бы ни голосовали, это вызывает концептуальные споры. Фитнес-центры — о том, кто здоровее, спортсмены или обычные люди; общепит — о том, что это не стратегическая отрасль и некуда спешить; магазины нижнего белья — о том, что надо чаще стирать; бани — о том, при какой температуре выживает вирус; музеи — о том, что «культура в целом подождет». Робкие попытки некоторых восстановить регламент и призывы писать варианты в порядке убывания насущности погибали под напором восклицательных знаков и Caps Lock.

