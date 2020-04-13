В Петербурге до 30 апреля запретили каршеринг. «Фонтанка» публикует постановление
Правительство Петербурга вслед за Москвой временно запретило предоставлять услуги каршеринга. Соответствующее постановление губернатор Александр Беглов подписал 13 апреля. Документ опубликован на официальном сайте Смольного.
«Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга до 30.04.2020 оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», - говорится в правительственном постановлении.
Накануне читатели «Фонтанки» пожаловались на скопление каршеринговых автомобилей «Делимобиль» в Красногвардейском районе. Представитель компании объяснил это плановым пополнением петербургского автопарка.
Мэр Москвы Собянин запретил в каршеринг с 13 апреля. Правда, в столице введены более жесткие, чем в Петербурге, ограничительные меры: самоизоляция обязательная для всех граждан, а нарушение этого режима на личном автомобиле грозит штрафстоянкой.