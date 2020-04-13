Некоторые из автомобилей приехали в столичной оклейке. По её словам, произошло плановое пополнение автопарка. Просто за одни выходные.

В Петербурге за выходные появилось около двух сотен автомобилей. Об этом «Фонтанке» 13 апреля сообщила руководитель пресс-службы каршерингового оператора «Делимобиль» Алена Балакирева.

Мэр Собянин, который в пятницу вечером объявил о приостановке работы каршеринга в столице, по сути, дал операторам два дня на то, чтобы закончить все дела, поскольку московский офис «Делимобиля» и приложение и все сотрудники компании с 00:00 часов 13 апреля не должны работать.

«Если бы мы не успели за эти 48 часов организовать переброску машин, то не выполнили бы наш месячный-полуторамесячный план по пополнению автопарка в Петербурге», — рассказала Алена Балакирева.



В то же время речи о том, чтобы перевезти в Северную столицу другие машины из Москвы, не идет.



«У нас в Москве 11 тысяч автомобилей. Было бы очень странно и очень глупо их куда-то перебросить, не имея представления о том, какой следующий из городов может также приостановить деятельность каршеринга. Так что это не попытка что-то куда перегнать или спрятать», — объяснила представитель «Делимобиля».



Ранее читатели «Фонтанки» пожаловались на «кладбище» «Делимобилей» в Красногвардейском районе Северной столицы.



«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуаций, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

