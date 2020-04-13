FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 17:58
4
Печать

Сотни машин пригнали в Петербург из Москвы после остановки каршеринга. Собянин дал 48 часов

В Петербурге за выходные появилось около двух сотен автомобилей. Об этом «Фонтанке» 13 апреля сообщила руководитель пресс-службы каршерингового оператора «Делимобиль» Алена Балакирева.

Некоторые из автомобилей приехали в столичной оклейке. По её словам, произошло плановое пополнение автопарка. Просто за одни выходные.

Мэр Собянин, который в пятницу вечером объявил о приостановке работы каршеринга в столице, по сути, дал операторам два дня на то, чтобы закончить все дела, поскольку московский офис «Делимобиля» и приложение и все сотрудники компании с 00:00 часов 13 апреля не должны работать.

«Если бы мы не успели за эти 48 часов организовать переброску машин, то не выполнили бы наш месячный-полуторамесячный план по пополнению автопарка в Петербурге», — рассказала Алена Балакирева.

В то же время речи о том, чтобы перевезти в Северную столицу другие машины из Москвы, не идет.

«У нас в Москве 11 тысяч автомобилей. Было бы очень странно и очень глупо их куда-то перебросить, не имея представления о том, какой следующий из городов может также приостановить деятельность каршеринга. Так что это не попытка что-то куда перегнать или спрятать», — объяснила представитель «Делимобиля».

Ранее читатели «Фонтанки» пожаловались на «кладбище» «Делимобилей» в Красногвардейском районе Северной столицы.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуаций, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

krasnonosov
Помните фотографии Припяти и окрестностей после Чернобыльской аварии. Там гектары техники брошено было.
idiot
Ба, а когда то там автостоянка охраняемая была.
WuhanRockCafe
Бульдозеры пустить и все дела.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний