Беглов подписал постановление о дополнительных выплатах медикам за март. В перспективе будут платить до июля
На сайте Смольного 17 апреля опубликовано постановление о мартовских стимулирующих выплатах медицинским работникам, которые помогают пациентам с диагнозом COVID-19. При этом Комздраву поручено подготовить еще один проект — о дополнительных отчислениях с 1 апреля до 30 июня.
Как говорится в тексте постановления, выплаты установлены за период с 16 марта по 31 марта. Деньги предназначены врачам, оказывавшим специализированную медицинскую помощь в стационарах, среднему медперсоналу, младшему и прочему персоналу. Размер зависит от базовой ставки выплат и количества фактически отработанного времени.
При этом базовая ставка рассчитывается на основе пункта 10 федеральных правил распределения межбюджетных трансферов. Ознакомиться с ними можно здесь. В них говорится, что различным работникам положена определенная доля среднемесячного трудового дохода в соответствующем регионе за 9 месяцев 2019 года. К примеру, врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, — 80 %, фельдшерам скорой помощи и медсестрам — 40%, врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам) — 100%.
Ранее федеральный центр перечислил Петербургу 635 млн на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу. Кроме того, из петербургского бюджета водителям и санитарам скорой медицинской помощи будет выделено по 7960 рублей.