Беглов подписал постановление о дополнительных выплатах медикам за март. В перспективе будут платить до июля

На сайте Смольного 17 апреля опубликовано постановление о мартовских стимулирующих выплатах медицинским работникам, которые помогают пациентам с диагнозом COVID-19. При этом Комздраву поручено подготовить еще один проект — о дополнительных отчислениях с 1 апреля до 30 июня.



Как говорится в тексте постановления, выплаты установлены за период с 16 марта по 31 марта. Деньги предназначены врачам, оказывавшим специализированную медицинскую помощь в стационарах, среднему медперсоналу, младшему и прочему персоналу. Размер зависит от базовой ставки выплат и количества фактически отработанного времени.

