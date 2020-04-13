635 млн выделит федеральный центр Петербургу на выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансферов на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу. Ранее президент обещал им от 25 до 80 тысяч рублей.
Распоряжение опубликовано на сайте правительства 13 апреля. Согласно документу, из резервного фонда выделяется 45,7 млрд рублей. 41,8 млрд из них пойдут в региональные бюджеты на стимулирующие выплаты «за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19». Остальное — на те же цели, но организациям, которые подведомственны Минздраву России, Минобрнауки России и ФМБА России.
Санкт-Петербургу, согласно приложенной росписи, полагается 635,3 млн. Больше получит только Москва (912 млн), у Московской области — 364 млн, у Ленинградской — 130,5 млн.
Напомним, на прошлой неделе ежемесячную выплату тем медицинским сотрудникам, которые имеют дело непосредственно с больными COVID-19 и рискуют здоровьем, предложил установить президент Владимир Путин. Для врачей эта выплата определена в размере 80 тысяч, для среднего медицинского персонала — 50 тысяч, для младшего — 25 тысяч рублей.
Врачам скорой помощи будут платить 50 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, медсестрам и экипажам — 25 тысяч. Кроме того, из петербургского бюджета водителям и санитарам скорой медицинской помощи будет выделено по 7960 рублей.
В Петербурге за последние сутки зафиксирован 121 новый случай заражения коронавирусом.
Всего по России подтверждено 2558 новых случаев Covid-19 в 62 регионах. Всего в Северной столице 678 больных.