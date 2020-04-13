635 млн выделит федеральный центр Петербургу на выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19

Распоряжение опубликовано на сайте правительства 13 апреля. Согласно документу, из резервного фонда выделяется 45,7 млрд рублей. 41,8 млрд из них пойдут в региональные бюджеты на стимулирующие выплаты «за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19». Остальное — на те же цели, но организациям, которые подведомственны Минздраву России, Минобрнауки России и ФМБА России.

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансферов на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу. Ранее президент обещал им от 25 до 80 тысяч рублей.

Санкт-Петербургу, согласно приложенной росписи, полагается 635,3 млн. Больше получит только Москва (912 млн), у Московской области — 364 млн, у Ленинградской — 130,5 млн.



Напомним, на прошлой неделе ежемесячную выплату тем медицинским сотрудникам, которые имеют дело непосредственно с больными COVID-19 и рискуют здоровьем, предложил установить президент Владимир Путин. Для врачей эта выплата определена в размере 80 тысяч, для среднего медицинского персонала — 50 тысяч, для младшего — 25 тысяч рублей.



Врачам скорой помощи будут платить 50 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, медсестрам и экипажам — 25 тысяч. Кроме того, из петербургского бюджета водителям и санитарам скорой медицинской помощи будет выделено по 7960 рублей.



В Петербурге за последние сутки зафиксирован 121 новый случай заражения коронавирусом.



Всего по России подтверждено 2558 новых случаев Covid-19 в 62 регионах. Всего в Северной столице 678 больных.

