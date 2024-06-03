РПЦ хочет запретить товарные знаки с религиозной символикой

РПЦ и Роспатент готовят законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой, а также использования религиозных коннотаций для фирменного наименования коммерческих организаций, пишет 3 июня «Коммерсантъ». Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии.



В частности, духовенство возмущают вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты Saint George, средства гигиены «Кроткая монашка», товарный знак «Батюшка онлайн». В Московском патриархате отметили, что новые правила не будут распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу нового закона.

