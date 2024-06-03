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    РПЦ хочет запретить товарные знаки с религиозной символикой

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    РПЦ и Роспатент готовят законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой, а также использования религиозных коннотаций для фирменного наименования коммерческих организаций, пишет 3 июня «Коммерсантъ». Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии.

    В частности, духовенство возмущают вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты Saint George, средства гигиены «Кроткая монашка», товарный знак «Батюшка онлайн». В Московском патриархате отметили, что новые правила не будут распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу нового закона.

    Инициативу православных поддерживают представители других конфессий.

    «Представители бизнеса опасаются, что инициатива может негативно повлиять на уже запатентованные бренды», — отмечается в публикации.

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