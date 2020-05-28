Как сообщает аппарат губернатора 28 мая, большинство этих ограничений продлеваются до 14 июня. Если говорить о послаблениях, то часть из них была заявлена еще раньше. В частности, с начала июня для людей старше 65 лет отменяется обязательный режим самоизоляции, хотя им не рекомендовано покидать дом без особой необходимости. То же самое относится к использованию средств индивидуальной защиты на улицах: из обязательного оно становится рекомендованным .

Однако маски и перчатки по-прежнему необходимо использовать в помещениях организаций, в том числе — объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта; на самом общественном транспорте; на территориях кладбищ. Что касается кладбищ, то с 1 июня разрешено их посещение – при указанном условии. Кроме того, с 1 июня будет разрешено оказание юридических и нотариальных услуг по предварительной записи.



В государственных детских садах увеличат количество дежурных групп для детей, чьи родители работают, группы в них по-прежнему не могут превышать 12 человек. Поучаствовать предложено и частным садам.



До середины июня сохраняется дистанционное обучение в учреждениях среднего профессионального, дополнительного образования, а также по программам профессионального обучения. Практическая подготовка студентов-медиков в образовательных, научных и медицинских организациях проходит в очном режиме. В школах запрет на дополнительные образовательные программы продлен до 14 июня.

