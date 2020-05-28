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Смольный отменяет директиву о масках и перчатках

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28.05.2020 18:57
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Беглов подписал постановление, по которому город будет жить до середины июня. Людям старше 65 лет разрешили выходить из дома

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в 121-е постановление, которое определяет противоэпидемические ограничения в Петербурге.

Постановление&nbsp;о внесении изменений в 121-е постановлениеСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Как сообщает аппарат губернатора 28 мая, большинство этих ограничений продлеваются до 14 июня. Если говорить о послаблениях, то часть из них была заявлена еще раньше. В частности, с начала июня для людей старше 65 лет отменяется обязательный режим самоизоляции, хотя им не рекомендовано покидать дом без особой необходимости. То же самое относится к использованию средств индивидуальной защиты на улицах: из обязательного оно становится рекомендованным.

Однако маски и перчатки по-прежнему необходимо использовать в помещениях организаций, в том числе — объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта; на самом общественном транспорте; на территориях кладбищ. Что касается кладбищ, то с 1 июня разрешено их посещение – при указанном условии. Кроме того, с 1 июня будет разрешено оказание юридических и нотариальных услуг по предварительной записи.

В государственных детских садах увеличат количество дежурных групп для детей, чьи родители работают, группы в них по-прежнему не могут превышать 12 человек. Поучаствовать предложено и частным садам.

До середины июня сохраняется дистанционное обучение в учреждениях среднего профессионального, дополнительного образования, а также по программам профессионального обучения. Практическая подготовка студентов-медиков в образовательных, научных и медицинских организациях проходит в очном режиме. В школах запрет на дополнительные образовательные программы продлен до 14 июня.

Кроме того, восстанавливается действие льгот на проезд в общественном транспорте. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

Постановление теперь предусматривает возможность отсрочки по оплате за тепло для особо пострадавшего малого и среднего бизнеса. Самим теплоснабжающим организациям рекомендовано не начислять пени и не ограничивать подачу теплоэнергии. Эта мера заложена во второй пакет помощи бизнесу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Хорошего Питера... (
А автосалоны? Мотоцикл неделю в салоне, а выдать не могут. Я же с ума сойду за две недели..
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