Маски и перчатки носить на улицах Петербурга будет не обязательно. Беглов сообщил о первом этапе снятия коронавирусных ограничений

Обязательное ношение масок и перчаток на улицах с 1 июня становится только рекомендацией. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов 28 мая на совместном заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



По его словам, с 1 по 14 июня режим принятых ранее ограничений будет смягчен.



В частности, соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Ношение средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) по-прежнему будет обязательным в общественных местах, в транспорте и магазинах. Но на улице будет носить рекомендательный характер.

