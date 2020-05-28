Маски и перчатки носить на улицах Петербурга будет не обязательно. Беглов сообщил о первом этапе снятия коронавирусных ограничений
Обязательное ношение масок и перчаток на улицах с 1 июня становится только рекомендацией. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов 28 мая на совместном заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
По его словам, с 1 по 14 июня режим принятых ранее ограничений будет смягчен.
В частности, соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Ношение средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) по-прежнему будет обязательным в общественных местах, в транспорте и магазинах. Но на улице будет носить рекомендательный характер.
Будут открыты нотариальные и юридические конторы. Посещение кладбищ разрешат при условии использования средств индивидуальной защиты.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей», — приводит пресс-служба Смольного слова Александра Беглова.