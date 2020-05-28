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Смольный отменяет директиву о масках и перчатках

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28.05.2020 18:16
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Маски и перчатки носить на улицах Петербурга будет не обязательно. Беглов сообщил о первом этапе снятия коронавирусных ограничений

Обязательное ношение масок и перчаток на улицах с 1 июня становится только рекомендацией. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов 28 мая на совместном заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

По его словам, с 1 по 14 июня режим принятых ранее ограничений будет смягчен.

В частности, соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Ношение средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) по-прежнему будет обязательным в общественных местах, в транспорте и магазинах. Но на улице будет носить рекомендательный характер.

Будут открыты нотариальные и юридические конторы. Посещение кладбищ разрешат при условии использования средств индивидуальной защиты.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей», — приводит пресс-служба Смольного слова Александра Беглова.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (46)

michailPotapov
бред сивой кобылы..изначально метро работало и детские сады и нотариусы весь период так называемой Чумки...
Цирк да и только
Павелко Алексей
Интересно, а он знает , что входит в первый этап?Ведь это совершенно другое.
Ivan Topor
А что, круто! Поняв, что все давным-давно положили огромный болт на его нелепые "указы", сделать вид, что всё работало, как и должно, и милостиво повелеть их отменить )
Не иначе, как Пётр, из уважения к которому он вчерась спалился без намордника, повелел не маяться дурью...
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