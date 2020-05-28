С началом лета петербуржцам возвращают льготы на проезд

Как сообщил 28 мая аппарат губернатора, активировать льготный или бесплатный проездной можно будет двумя способами: в течение июня это будет происходить в автоматизированном режиме, то есть приложил карту — и замороженный период возобновился. Если же человек в июне так и не дойдет до общественного транспорта, то до 31 декабря он сможет восстановить период по заявлению. Это относится, например, к тем, кто уже сейчас уехал на дачу и не собирался возвращаться в город в ближайшее время.

Кроме того, в полной мере будет восстановлен бесплатный проезд для пенсионеров на электричках и льготный (10% от полной стоимости) в пригородных автобусах. Единственное условие — чтобы пункт назначения и прибытия располагались в черте города. Льгота будет действовать при движении в обе стороны (сейчас только в одну, чтобы не стимулировать возвращение дачников в город).



О том, что льготы на проезд предполагается вернуть с июня, «Фонтанка» сообщала накануне. Впервые Смольный отменил их с 28 марта — на президентскую нерабочую неделю. Тогда отключили льготный проезд для обучающихся и пенсионеров, проездные инвалида (в том числе ребёнка-инвалида), детей из многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца. В апреле и мае ограничения продлили. Однако перед майскими праздниками гражданам старше 65 лет не только разрешили выезд на дачу, но и восстановили для пенсионеров бесплатный проезд в электричках и льготный (10% от стоимости) — в пригородных автобусах. Но только в одну сторону, чтобы не поощрять возвращение пожилых из «безопасных» садоводств в «опасный» город.

