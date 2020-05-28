FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
71.06р77.91р
СРОЧНО

Смольный отменяет директиву о масках и перчатках

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 18:32
6
Печать

С началом лета петербуржцам возвращают льготы на проезд

Пассажирам общественного транспорта вернут льготы на проезд с 1 июня. Неиспользованный ресурс в течение месяца перезапустят автоматически, дальше — по заявлению.

Как сообщил 28 мая аппарат губернатора, активировать льготный или бесплатный проездной можно будет двумя способами: в течение июня это будет происходить в автоматизированном режиме, то есть приложил карту — и замороженный период возобновился. Если же человек в июне так и не дойдет до общественного транспорта, то до 31 декабря он сможет восстановить период по заявлению. Это относится, например, к тем, кто уже сейчас уехал на дачу и не собирался возвращаться в город в ближайшее время.

Кроме того, в полной мере будет восстановлен бесплатный проезд для пенсионеров на электричках и льготный (10% от полной стоимости) в пригородных автобусах. Единственное условие — чтобы пункт назначения и прибытия располагались в черте города. Льгота будет действовать при движении в обе стороны (сейчас только в одну, чтобы не стимулировать возвращение дачников в город).

О том, что льготы на проезд предполагается вернуть с июня, «Фонтанка» сообщала накануне. Впервые Смольный отменил их с 28 марта — на президентскую нерабочую неделю. Тогда отключили льготный проезд для обучающихся и пенсионеров, проездные инвалида (в том числе ребёнка-инвалида), детей из многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца. В апреле и мае ограничения продлили. Однако перед майскими праздниками гражданам старше 65 лет не только разрешили выезд на дачу, но и восстановили для пенсионеров бесплатный проезд в электричках и льготный (10% от стоимости) — в пригородных автобусах. Но только в одну сторону, чтобы не поощрять возвращение пожилых из «безопасных» садоводств в «опасный» город.

Смольный с самого начала заявлял, что не использованный период льготных билетов будет восстановлен после снятия ограничений. То же самое, кстати, относится и к нельготным билетам, чьи обладатели добросовестно соблюдали режим самоизоляции и не пользовались транспортом с 28 марта по 30 апреля.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Lemniskata
Компенсируют только тем, кто добросовестно все время сидел дома. А если необходимо было хоть раз в месяц ездить на работу?! Всё, в пролете! Как всегда, всё не для людей.
kapitanu
Посидите сами дома.
Alisa.Zx
🔞 Сотни взрослых жeнщин твоего города хотят знакомств и общения!
🔥 Откровенные любительскиe фото и видео.. ➜ https://is.gd/exxdate
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний