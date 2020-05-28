Петербург пока не открывает детские сады. Увеличат количество дежурных групп

С 1 июня в детских садах Петербурга увеличат количество дежурных групп. Их наполняемость не будет превышать 12 человек, следует из постановления, подписанного губернатором Александром Бегловым 28 мая.



«Для снижения нагрузки на государственную систему детских садов в период режима повышенной готовности частным детским садам предложено также создать дежурные группы наполняемостью до 12 воспитанников», — уточнили в аппарате губернатора.



До 14 июня в петербургских техникумах продолжится обучение в дистанционном формате.

