Петербург пока не открывает детские сады. Увеличат количество дежурных групп
С 1 июня в детских садах Петербурга увеличат количество дежурных групп. Их наполняемость не будет превышать 12 человек, следует из постановления, подписанного губернатором Александром Бегловым 28 мая.
«Для снижения нагрузки на государственную систему детских садов в период режима повышенной готовности частным детским садам предложено также создать дежурные группы наполняемостью до 12 воспитанников», — уточнили в аппарате губернатора.
До 14 июня в петербургских техникумах продолжится обучение в дистанционном формате.
Для практической подготовки студентов-медиков в образовательных, научных и медицинских организациях сохраняется очный режим.
Воспитанникам детских садов, школьникам, а также студентам среднего профессионального образования, обеспечиваемым питанием (частичной компенсацией расходов на питание) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, предусмотрена выдача продуктовых наборов.
Напомним, учебный год в школах Петербурга закончился досрочно 22 мая. Ранее родители жаловались, что в детских садах Петербурга начали спрашивать справки с работы обоих родителей. В случае если взрослый трудится из дома, его ребёнка могут не принять в детский сад.