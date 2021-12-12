«Трещат от тестостерона». Испанец пожаловался на «слишком мужские» парикмахерские в России

Испанский журналист Хавьер Колас подверг критике мужские парикмахерские в России, которые, по его словам, буквально «трещат от тестостерона». Своим мнением он поделился в статье для газеты El Mundo.



В своём материале Колас отмечает, что россияне придают большое значение маскулинности, поэтому забота о внешнем виде для мужчин — фактически табу.



Корреспондент рассказал, что встречал в московских салонах боксёрские груши, флаконы в форме бутылки виски, фотографии суровых бородачей в авиационных шлемах и татуировках в стиле «сделано в Магадане». Колас удивился, зачем эти атрибуты должны присутствовать в парикмахерских, однако предположил, что они помогают российским мужчинам чувствовать себя мужественными, даже «отстригая чёлочку».

