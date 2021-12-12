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«Трещат от тестостерона». Испанец пожаловался на «слишком мужские» парикмахерские в России

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Испанский журналист Хавьер Колас подверг критике мужские парикмахерские в России, которые, по его словам, буквально «трещат от тестостерона». Своим мнением он поделился в статье для газеты El Mundo.

В своём материале Колас отмечает, что россияне придают большое значение маскулинности, поэтому забота о внешнем виде для мужчин — фактически табу.

Корреспондент рассказал, что встречал в московских салонах боксёрские груши, флаконы в форме бутылки виски, фотографии суровых бородачей в авиационных шлемах и татуировках в стиле «сделано в Магадане». Колас удивился, зачем эти атрибуты должны присутствовать в парикмахерских, однако предположил, что они помогают российским мужчинам чувствовать себя мужественными, даже «отстригая чёлочку».

Ранее «Фонтанка» писала, что в России собираются усилить контроль за здоровьем иностранцев.

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Комментарии (9)

Paul3390
А он что хотел - что бы у нас сплошняком там педерасты с трансгендерами работали? Увы ему - реалии нашего народа таковы, что подобная практика вернейший способ разориться для парикмахерской. За полным отсутствием посетителей.. Ну кто пойдёт в такое место стричься-то??
Karl_Ivanovich
Неужели не нашёл салона где "свои " работают?
hal9000
А зачем он туда ходит..?..я понимаю в армии мужик стрижет от того что больше некому...но специально идти в парикмахерскую где стрижет мужик в этом есть что то голубиное ..)
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