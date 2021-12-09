Меньше да лучше. В России усилят контроль за здоровьем иностранцев

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Поделиться Поделиться







С нового года в России вступят в силу законы, регулирующие права иностранных граждан. За их здоровьем будут следить более пристально и раз в три месяца проверять на ВИЧ, наркотики и опасные инфекционные заболевания. Процедура будет обязательной как для мигрантов из ближнего зарубежья, так и для высококвалифицированных специалистов. Нововведения приведут к подорожанию иностранной рабочей силы. А работодатели опасаются, что в очередях на медосмотры ценные кадры скорее потеряют здоровье.

Обеспокоенность по поводу новых правил выразила исполнительный директор Американской торговой палаты (также объединяет европейские, японские и корейские компании) Мария Чернобровкина. В профильном чате бизнеса и городских властей она попросила предоставить список клиник, в которых иностранцы будут проходить медосмотры. Новые правила вот-вот заработают, а понимания, как им следовать, у бизнеса нет.



Речь идет о 274-ФЗ от 01 июня 2021 года, который вступит в силу 27 декабря 2021 года, и дополняющем его приказе Министерства здравоохранения РФ №1079н, который вступит в силу в марте 2022 года.

274-ФЗ вносит изменения в федеральный закон №115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Он содержит две ключевые новеллы. Во-первых, все иностранные граждане, которые приезжают в Россию с целью вести трудовую деятельность, должны пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование. Во-вторых, обязательным для всех станет медицинское освидетельствование на отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний из списка опасных, а также на отсутствие наркотических и психотропных вещей в организме. Такие же требования вводятся для иностранцев, которые едут в Россию с нерабочими целями на срок более 90 дней (например, члены семей, студенты). Исключение — граждане Белоруссии и дети до 6 лет.

Раньше проходить медкомиссию надо было для получения патента или разрешения на работу — но только один раз. Согласно новым правилам, процедура будет регулярной — раз в три месяца. Причем пройти медосмотр можно только в тех медицинских организациях, которые определит правительство каждого региона.



Именно этот пункт вызывает опасения у Американской торговой палаты. Организация ссылается на опыт Москвы, где иностранцы проходят медкомиссию в ММЦ «Сахарово».

«Наличие единственного учреждения и отсутствие электронной записи приводит к скоплению в живой очереди, что недопустимо в условиях текущей эпидемиологической обстановки», — отмечает Мария Чернобровкина. Возможность же проведения медосмотров, в том числе и в частных клиниках, позволит высококвалифицированным специалистам из дальнего зарубежья, из Германии, Японии и других стран, а также и их семьям избежать необходимости стоять в одной очереди с мигрантами из ближнего зарубежья, добавляет она.

До этого высококвалифицированные специалисты были избавлены от медосмотров, а просто сотрудники из визовых стран проходили его единожды при получении разрешения на работу. Требование проходить повторный осмотр раз в три месяца для иностранцев, которые живут в «нормальных условиях», Американская торговая палата считает избыточным. Но это вопрос федерального регулирования.



В комитете по здравоохранению признались, что еще не составляли список ответственных медицинских организаций, поскольку закон и приказ Минздрава еще не вступили в силу. Но с большой долей вероятности это будут те же центры, которые сейчас проводят медобследования для получателей патентов. В списке 31 учреждение для обследований на опасные инфекционные болезни и наркотики, среди них есть и коммерческие клиники, обследование на ВИЧ можно пройти в 10 государственных больницах. «Изменений там мало будет, разве что кто-то откажется работать», — отметили в пресс-службе ведомства.

Компании, которые работают с мигрантами из ближнего зарубежья, тоже обеспокоены новыми правилами. Для них это дополнительная финансовая нагрузка. Сейчас трудовые мигранты сами платят за медосмотр для получения патента, рассказал совладелец бургер-баров «Бюро» Петр Лобанов, но работодатель компенсирует им расходы. «Придумали очередной способ заработать деньги на трудоустройстве мигрантов. Стоимость труда вырастет», — комментирует он.



Российские работодатели могут вообще остаться без трудовых мигрантов, опасается гендиректор сети парикмахерских «Бигуди» и салонов красоты «Лаки Like», омбудсмен Ассоциации предприятий индустрии красоты Лялья Садыкова. По ее словам, стоимость патента выросла, а возврат НДФЛ по факту никто не оформляет из-за бюрократических сложностей. «Если еще медосмотр введут — работников вообще не останется», — комментирует она. Денег у мигрантов проходить медосмотр раз в три месяца не хватит, считает предприниматель. Работодателю придется взять расходы на себя или поднять зарплату.

Сейчас жители стран, входящих ЕАЭС (Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия), избавлены от необходимости получать патенты и разрешение на работу, а значит, и проходить медосмотр. Но сказать, что за их здоровьем не следят, нельзя. Работники сферы услуг должны оформлять санитарную книжку и проходить обследования раз в год или в полгода. «Те, кто едет на заработки, как правило, ответственные люди и следят за здоровьем», — говорит Лялья Садыкова.



В новых правилах есть еще один любопытный момент. Если иностранец не пройдет вовремя повторный медосмотр или в ходе проверки у него выявят ВИЧ, одну из опасных инфекций или содержание запрещенных веществ, его пребывание в РФ могут счесть нежелательным, сократить срок пребывания и в будущем отказать во въезде. В списке опасных заболеваний наряду с чумой, туберкулезом, холерой и гепатитом есть и COVID-19. А значит, выявление в ходе регулярного медосмотра этой инфекции потенциально грозит любому иностранцу выдворением.

Впрочем, порядок о том, кому и как должны отчитываться иностранцы о повторных медосмотрах, пока не утвержден. Обязанность может быть возложена на местные органы внутренних дел либо на подведомственную или иную уполномоченную организацию.

В Петербурге единственной организацией, принимающей документы на оформление патента на работу, является ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» на улице Красного Текстильщика. По словам предпринимателей, именно поэтому трудовые мигранты предпочитают проходить медосмотр в расположенном там же Едином медицинском центре (входит в «Бронка Групп»): все оформление происходит в режиме «единого окна». По данным самой организации, в 2020 году она провела 118,9 тыс. медосмотров для получателей патентов, что составляет 73 % от общего числа патентов, выданных ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.



Сейчас подать документы на патент можно только лично. Если такой же подход сохранится для отчетов по медосмотрам, экспатам, которые пройдут его в частных клиниках, все же придется постоять в одной очереди с коллегами из стран ближнего зарубежья.

В Едином медицинском центре уже ждут притока новых клиентов. «Пропускная способность увеличена, опираясь на новые расчеты, связанные с изменением законодательства», — пояснили в пресс-службе. Записаться можно по телефону, есть онлайн-запись, где можно выбрать дату и время.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

