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31.05.2020 19:09
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Пожилая петербурженка сбила мужчину на Малоохтинском проспекте. Стаж не выдержал отсутствия «зебры»

Под колёсами «Рено Сандеро» в Красногвардейском районе вечером 31 мая серьёзно пострадал 33-летний мужчина. Он переходил дорогу в неположенном месте.

Подробности произошедшего сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти. Наезд произошёл около 17:20 на Малоохтинском проспекте, 2. Затормозить перед пешеходом не успела 66-летняя женщина. За рулём она почти тридцать лет.

Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами. Обстоятельства выясняются.

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Комментарии (2)

Денис Соколюк
Там нет ни одного перехода на набережную на протяжении нескольких километров. Это издевательство над пешеходами, коими мы являемся все. Я хоть и водитель и хоть и езжу там, но осознаю, что переходы нужны. Сейчас это не набережная, а какая-то жесть. Петербург превращают из уютного города для прогулок в одну сплошную магистраль. Противно.
Alex_D
Проезжал там мимо в это время. Авария почти под Большеохтинским мостом в сторону Ал. Невского. Видимо через набережную (6 полос с бешеным потоком) перебежать хотел. Это, конечно же, идиотизм, что с моста нельзя пешком на набережную спуститься.
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