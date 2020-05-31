Пожилая петербурженка сбила мужчину на Малоохтинском проспекте. Стаж не выдержал отсутствия «зебры»
Под колёсами «Рено Сандеро» в Красногвардейском районе вечером 31 мая серьёзно пострадал 33-летний мужчина. Он переходил дорогу в неположенном месте.
Подробности произошедшего сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти. Наезд произошёл около 17:20 на Малоохтинском проспекте, 2. Затормозить перед пешеходом не успела 66-летняя женщина. За рулём она почти тридцать лет.
Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами. Обстоятельства выясняются.