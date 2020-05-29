Комитет по транспорту рассказал, какие коммерческие маршруты общественного транспорта не будут работать в Петербурге в первой половине июня. В списке 177 наименований.



Распоряжение комитета по транспорту опубликовано 29 мая. Оно утверждает перечень отмененных с 1 по 14 июня маршрутов и сопровождает изменения в 121-е постановление правительства, подписанное накануне.