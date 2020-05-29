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29.05.2020 17:20
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Смольный отменил 177 маршруток в Петербурге на две недели

Комитет по транспорту рассказал, какие коммерческие маршруты общественного транспорта не будут работать в Петербурге в первой половине июня. В списке 177 наименований.

Распоряжение комитета по транспорту опубликовано 29 мая. Оно утверждает перечень отмененных с 1 по 14 июня маршрутов и сопровождает изменения в 121-е постановление правительства, подписанное накануне.

Распоряжение комитета по транспортуСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Напомним, при объявлении нерабочего режима в апреле были отменены более 200 маршрутов, впоследствии этот режим продлили. При этом время от времени Смольный восстанавливает маршруты, на которые снова возникает спрос.

Изменения в 121-е постановление губернатор подписал 28 мая, оно устанавливает режим на первую половину июня. Среди прочего восстанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров и учащихся, замороженные с конца марта.

© Фонтанка.Ру

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