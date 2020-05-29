В Петербурге за сутки выявили 369 новых случаев заражения коронавирусом. По России более 8500 заболевших

За последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 29 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



По России всего 8572 новых заболевших. Таким образом, общее количество зараженных по стране — 387 623 человека.



Согласно данным обновленной статистики, за минувшие сутки выздоровели 8264 россиянина — общее число тех, кто излечился, увеличилось до 159 257.



За тот же период подтвердилась смерть еще 232 пациентов с коронавирусом (рекорд на сегодняшний день), из них 11 — в Петербурге. Общая статистика летальных исходов по стране выросла до 4374.

