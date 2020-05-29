В Петербурге за сутки подтвердили смерть 11 человек от коронавируса. По России — новый антирекорд

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть 11 человек от коронавируса. Об этом 29 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице — 178 человек. По России установлен новый антирекорд — 232 гибели подтвердились за сутки.

Еще неделю назад заместитель председателя правительства на совещании с президентом по поводу санитарно-эпидемиологической обстановке в стране предсказывала, что показатель смертности из-за коронавируса вырастет к концу мая.