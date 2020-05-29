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29.05.2020 10:40
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В Петербурге за сутки подтвердили смерть 11 человек от коронавируса. По России — новый антирекорд

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть 11 человек от коронавируса. Об этом 29 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице — 178 человек. По России установлен новый антирекорд — 232 гибели подтвердились за сутки.

Еще неделю назад заместитель председателя правительства на совещании с президентом по поводу санитарно-эпидемиологической обстановке в стране предсказывала, что показатель смертности из-за коронавируса вырастет к концу мая.

«Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — говорила Татьяна Голикова.

За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни.

В Петербурге за сутки выявили 369 новых случаев заражения COVID-19.

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Комментарии (6)

zsmuraga
Или это только распространяется на курорты России))
zsmuraga
А как же слова, что вирус умирает за 15 минут на солнце
alaudae
вот тоже специалист рисованный выискался
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