В Петербурге за сутки подтвердили смерть 11 человек от коронавируса. По России — новый антирекорд
В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть 11 человек от коронавируса. Об этом 29 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице — 178 человек. По России установлен новый антирекорд — 232 гибели подтвердились за сутки.
Еще неделю назад заместитель председателя правительства на совещании с президентом по поводу санитарно-эпидемиологической обстановке в стране предсказывала, что показатель смертности из-за коронавируса вырастет к концу мая.
«Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — говорила Татьяна Голикова.
За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни.
В Петербурге за сутки выявили 369 новых случаев заражения COVID-19.