FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
70.92р77.80р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.05.2020 15:09
13
Печать

Голикова предсказала «серьезное увеличение» показателей смертности от коронавируса в мае

Заместитель председателя правительства на совещании с президентом по поводу санитарно-эпидемиологической обстановке в стране рассказала о том, что показатель смертности из-за коронавируса вырастет.

«Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — заявила 22 мая Татьяна Голикова в ходе выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, Россия определяет причины смертности от COVID-2019 по единым международным требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Голикова также отметила, что медицинская система России справилась с пандемией, несмотря на «сложности и мрачность прогнозов».

Заместитель председателя правительства подчеркнула, что Россия никогда не скрывала ситуацию со смертностью от коронавируса.

В России с начала пандемии зафиксировали 326 448 заболевших коронавирусом. Число летальных исходов — 3249. Владимир Путин заявил, что «ситуация с коронавирусом стабилизируется».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

simak
То Скворцова, то Греф, то Голикова. Первые две Ванги облажались, теперь новая. Неясно только где именно министр здравоохранения - г-н Мурашко.
WuhanRockCafe
Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
(с) М.А.Булгаков
LiChaBaTa
А у Голикова не подумала о снижении других смертностей по причине того, что два раза человек умереть не может?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний