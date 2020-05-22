Голикова предсказала «серьезное увеличение» показателей смертности от коронавируса в мае

Заместитель председателя правительства на совещании с президентом по поводу санитарно-эпидемиологической обстановке в стране рассказала о том, что показатель смертности из-за коронавируса вырастет.



«Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — заявила 22 мая Татьяна Голикова в ходе выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По ее словам, Россия определяет причины смертности от COVID-2019 по единым международным требованиям Всемирной организации здравоохранения.

