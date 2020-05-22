Голикова предсказала «серьезное увеличение» показателей смертности от коронавируса в мае
Заместитель председателя правительства на совещании с президентом по поводу санитарно-эпидемиологической обстановке в стране рассказала о том, что показатель смертности из-за коронавируса вырастет.
«Серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — заявила 22 мая Татьяна Голикова в ходе выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По ее словам, Россия определяет причины смертности от COVID-2019 по единым международным требованиям Всемирной организации здравоохранения.
Голикова также отметила, что медицинская система России справилась с пандемией, несмотря на «сложности и мрачность прогнозов».
Заместитель председателя правительства подчеркнула, что Россия никогда не скрывала ситуацию со смертностью от коронавируса.
В России с начала пандемии зафиксировали 326 448 заболевших коронавирусом. Число летальных исходов — 3249. Владимир Путин заявил, что «ситуация с коронавирусом стабилизируется».