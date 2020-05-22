Путин: Ситуация с коронавирусом стабилизируется

Президент России провел совещание по поводу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», — заявил 22 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, пока динамика стабилизации не такая быстрая, как хотелось бы. Президент также подчеркнул, что снижение темпов заражения идет на фоне возросшего числа тестов.