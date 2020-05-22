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22.05.2020 14:54
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Путин: Ситуация с коронавирусом стабилизируется

Президент России провел совещание по поводу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения», — заявил 22 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, пока динамика стабилизации не такая быстрая, как хотелось бы. Президент также подчеркнул, что снижение темпов заражения идет на фоне возросшего числа тестов.

По его оценке, из 165 тысяч коек для пациентов с серьезными осложнениями используются пока только 110 тысяч, что дает России запас прочности.

В стране с начала пандемии зафиксировали 326 448 заболевших коронавирусом.

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Комментарии (2)

igoruha
Да уже понятно, что не так страшен чёрт ))) "...мёртвые в землю зарыты, больные скрыты в землянках.Рабочий народ тесной гурьбой у конторы собрался. Крепко затылки чесали они. Каждый подрядчику должен остался.Встали в копейку прогульные дни..."
☬☬☬
Путин: у меня проблемы со здоровьем, поэтому время не терпит, поднимайте задницы и ползите голосуйте за поправки в проституцию.
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