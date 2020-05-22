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22.05.2020 10:38
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В России выявлено 8894 новых случая коронавируса. В Петербурге за сутки количество заболевших меньше 400

Впервые за неделю количество выявленных случаев заболевания коронавирусом меньше 400 и составило 389.

За прошедшие сутки коронавирус нашли в 84 регионах страны. Больше всего новых случаев COVID-2019 зафиксировали в столице — 2988. На второй строчке остается Московская область с 824. Санкт-Петербург замыкает тройку. Всего в городе 12 592 коронавирусных больных.

С начала пандемии в России было зафиксировано 3249 летальных исходов у заболевших COVID-2019. Вылечиться удалось 99 825 заразившимся.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14 407 человек. На карантине, как сообщает пресс-служба администрации города 22 мая, находится 2926 человек. Из них 161 — в обсерваторе, 647 — на самоизоляции, 2118 — контактные.

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Комментарии (8)

Alekxandr
Деньги бюджетные почти освоены-вирус пошёл на убыль))
Balamut
С каждым днем все лучше и лучше!
Потеплеет на следующей неделе и вирус пропадет
вадики
вирус испугался нам ещё 24 за обнуление голосовать
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