В России выявлено 8894 новых случая коронавируса. В Петербурге за сутки количество заболевших меньше 400

Впервые за неделю количество выявленных случаев заболевания коронавирусом меньше 400 и составило 389.

За прошедшие сутки коронавирус нашли в 84 регионах страны. Больше всего новых случаев COVID-2019 зафиксировали в столице — 2988. На второй строчке остается Московская область с 824. Санкт-Петербург замыкает тройку. Всего в городе 12 592 коронавирусных больных.

С начала пандемии в России было зафиксировано 3249 летальных исходов у заболевших COVID-2019. Вылечиться удалось 99 825 заразившимся.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14 407 человек. На карантине, как сообщает пресс-служба администрации города 22 мая, находится 2926 человек. Из них 161 — в обсерваторе, 647 — на самоизоляции, 2118 — контактные.