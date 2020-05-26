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26.05.2020 18:28
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«Интерфакс»: Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в начале июля

Российские власти рассматривают в качестве возможных дат для проведения голосования по изменению Конституции 1 и 8 июля. Об этом 26 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

До этого агентство уже называло 24 июня датой голосования. Собеседник «Интерфакса» отметил, что «организация в один день с парадом Победы маловероятна».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поправки в Конституцию не устарели из-за пандемии. По его словам, дату выберет лично Владимир Путин.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако его отложили из-за пандемии коронавируса. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предположил, что плебисцит может состояться в один день с парадом Победы. Глава государства уже выбрал для парада 24 июня.

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Комментарии (1)

Никита Михалков
а что поменятся, если сказочный не обнутился? ничего. что он есть, что его нет. Вы тоже можете сидеть в телике, ездить на тонированном мерсе и танцевать.
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