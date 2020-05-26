«Интерфакс»: Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в начале июля

Российские власти рассматривают в качестве возможных дат для проведения голосования по изменению Конституции 1 и 8 июля. Об этом 26 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.



До этого агентство уже называло 24 июня датой голосования. Собеседник «Интерфакса» отметил, что «организация в один день с парадом Победы маловероятна».



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поправки в Конституцию не устарели из-за пандемии. По его словам, дату выберет лично Владимир Путин.

