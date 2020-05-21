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21.05.2020 22:22
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Вице-спикер Госдумы: Голосование по Конституции и парад Победы могут пройти в один день в конце июня

Голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы могут пройти в один день — 24 июня. Об этом 21 мая заявил вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Я высказал предположение на основе разговоров в Государственной думе среди депутатов о том, что ожидается проведение праздничного парада в честь годовщины Победы 24 июня. Одновременно с этим, в этот же день, ожидается проведение референдума по поправкам в конституцию», - сказал он РИА «Новости».

Напомним, ранее ту же дату называли главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и ведущая Ксения Собчак.

Напомним, изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако затем его отложили из-за эпидемии коронавируса. Сегодня стало известно, что ЦИК разрешил тратить на подготовку к референдуму замороженные в начале пандемии коронавируса средства.

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Комментарии (7)

krasnonosov
К параду Победы предлагаю так же присовокупить первомайскую демонстрацию, крестный пасхальный ход, митинг приуроченный к годовщине рождения Ленина и мусульманский праздник с барашками. Ура, товарищи!
OldObyvatel
Потом решили совместить...©
Парад с соблюдением социальной дистанции - это круто. Главнокомандующий на трибуне в желтом водолазном костюме и Шойгу в маске и белых латексных перчатках.
Дурдом на одной девятой части суши.
dshfbsdafvh
В шахматном порядке? Или через одного?
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