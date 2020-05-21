Вице-спикер Госдумы: Голосование по Конституции и парад Победы могут пройти в один день в конце июня

Голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы могут пройти в один день — 24 июня. Об этом 21 мая заявил вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.



«Я высказал предположение на основе разговоров в Государственной думе среди депутатов о том, что ожидается проведение праздничного парада в честь годовщины Победы 24 июня. Одновременно с этим, в этот же день, ожидается проведение референдума по поправкам в конституцию», - сказал он РИА «Новости».



Напомним, ранее ту же дату называли главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и ведущая Ксения Собчак.

