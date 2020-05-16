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16.05.2020 23:06
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ЦИК: Избирательная система готова к голосованию по поправкам в Конституцию. Венедиктов и Собчак: оно пройдет до конца июня

Новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент России Владимир Путин. Об этом 16 мая заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, пишет РИА «Новости».

«ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России В.В. Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности», - подчеркнул Булаев.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале написал, что в администрации президента якобы намечают голосование по поправкам на 24 июня. Эту информацию подтвердила и Ксения Собчак со ссылкой на свои источники. «Решение принято — голосование по поправкам — конец июня. Значит, карантин точно не продлят и разрешат массовые мероприятия», - написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако затем его отложили из-за эпидемии коронавируса.

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Комментарии (15)

vvs_5e4d10c7ecee4
Голосование будет проведено удаленно? Не зря же так торопливо приняли закон. ЦИК вполне готов обеспечить и явку и результат.
Гражданкa
пока учителя в отпуска не разбежались?
Kuzma
нарусовскую поросль пора под нож. мы ее породили , мы её и кончим.
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