ЦИК: Избирательная система готова к голосованию по поправкам в Конституцию. Венедиктов и Собчак: оно пройдет до конца июня

Новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент России Владимир Путин. Об этом 16 мая заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, пишет РИА «Новости».



«ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России В.В. Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности», - подчеркнул Булаев.



Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале написал, что в администрации президента якобы намечают голосование по поправкам на 24 июня. Эту информацию подтвердила и Ксения Собчак со ссылкой на свои источники. «Решение принято — голосование по поправкам — конец июня. Значит, карантин точно не продлят и разрешат массовые мероприятия», - написала она в своем телеграм-канале.

