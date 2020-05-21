ЦИК разрешил тратить деньги на подготовку к голосованию по Конституции. Могут организовать «за 20-30 дней»

В перечне включенных в протокол вопросов, которые накануне обсудили на заседании Центризбиркома, значится голосование по поправкам в Конституцию. Трансляция заседаний ведется на сайте комиссии, но публично его не обсуждали. Перечень вопросов опубликован 21 мая на сайте ЦИК.

Публично на заседании 20 мая обсудили 14 вопросов. После этого, как видно из трансляции, глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила всех и объявила перерыв «минут на 15», после которого началась закрытая видеоконференция с регионами.



В опубликованном на сайте списке пятнадцать «протокольных» вопросов. Последним значится: «О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 245/1816-7 "Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования"».

Согласно опубликованному постановлению, для возобновления подготовки к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, ЦИК «разморозил» право избирательных комиссий заключать договоры на поставку услуг и товаров и разрешил выплачивать членам избиркомов с правом решающего голоса и сотрудникам аппаратов, которые заняты в подготовке, прибавку к заработной плате.

Кроме того, ЦИК снял наложенный из-за ситуации с распространением коронавируса запрет на перечисление средств федерального бюджета на открытые на период голосования по Конституции счета терркомиссий. Также был снят запрет на финансирование в этих же целях УИКов, образованных за пределами РФ.

