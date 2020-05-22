Российские гимнасты с понедельника вернутся к тренировкам на базе «Озеро Круглое»
Сборная России по гимнастике готовится вернуться в ближайшие дни к полноценным занятиям впервые после запрета на тренировки из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает ТАСС в пятницу, 22 мая со ссылкой на старшего тренера сборной Валентину Родионенко, команда 24 мая заселится на подмосковную базу «Озеро Круглое».
«Сейчас идет подготовка базы, чтобы соответствовать требованиям Роспотребнадзора. Нам сказали, что заезжать будем 24 мая, тесты на коронавирус возьмут 25 мая, результаты будут на следующий день. Только после этого нас пустят в зал для тренировок», — заявила Родионенко.
Также с 25 мая готова начать работу база «Новогорск», а с 1 июня — четыре федеральные спортивные базы в Крыму, на Ставрополье и в Краснодарском крае.
Напомним, что футбольный клуб «Зенит» тренируется уже с 15 мая в специальном режиме. Петербургская команда получила специальное разрешение от Смольного на проведение занятий.