«Зенит»: У клуба есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме

Петербургский футбольный клуб «Зенит» прокомментировал «Фонтанке» ранее появившееся сообщение о том, что команда вернулась к тренировкам в Удельном парке.



«У ФК «Зенит» есть разрешение властей города возобновить тренировочный процесс в ограниченном режиме, однако это не значит, что команда вернулась к полноценным тренировкам на базе: на данном этапе мы только готовимся к возвращению и ориентируемся на соответствующее решение исполкома РФС по сезону в целом», — заявили в пресс-службе 15 мая.

Игроки «Зенита» приступили к занятиям на тренировочной базе в индивидуальном порядке. В упражнениях поочередно принимают участие все игроки, в том числе легионеры. Футболисты между собой практически не пересекаются. Из-за этого на тренировки уходит много времени — график занятий расписан с утра до вечера.