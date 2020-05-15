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15.05.2020 11:30
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«Зенит» начал тренировки в Удельном парке

Футбольный клуб «Зенит» вернулся к тренировкам на своей базе в Удельном парке в Петербурге. Как сообщает 15 мая «Спорт-Экспресс», игроки петербургской команды пока работают в индивидуальном порядке на поле под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

В упражнениях поочередно принимают участие все игроки, в том числе легионеры. Футболисты между собой практически не пересекаются. Из-за этого на тренировки уходит много времени — график занятий расписан с утра до вечера.

Ранее Министерство спорта РФ представило план по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли физической культуры и спорта. Сначала разрешат физкультуру на воздухе.

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Комментарии (6)

Елена Владимирова
Только избранным разрешили. Серой массе нельзя.
муматор
разрешили спортом заниматься? Всем?
kuk-vasyusha
А как же белки и рыбки, ау беглов?
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