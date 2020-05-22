В ещё одном крупном ПНИ Петербурга подтверждён коронавирус. Госпитализированы шесть человек

Коронавирус подтверждён у шести проживающих в психоневрологическом интернате №2 в Петергофе. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по соцполитике Смольного 22 мая.



Заболевших госпитализировали накануне. «В целях профилактики на трех отделениях введен режим обсерватора», — добавили в комитете.



На сайте ПНИ № 2 сообщается, что учреждение рассчитано на 701 койко-место.



Ранее 411 обитателей ПНИ №10 заболели коронавирусом. В комитете по соцполитике Смольного считают, что COVID-19 был занесён из городских больниц. Директор учреждения Иван Верёвкин сообщил, что 70 человек вылечились.

