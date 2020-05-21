Дирекция Смольного негласно готовится к снятию ограничений с 1 июня
Явные признаки возвращения к нормальной жизни замечены в подведомственном правительству Петербурга учреждении. Объекты спортивной дирекции активно готовят к наплыву посетителей.
Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, дирекция выбрала поставщика продуктов питания для спортивно-оздоровительного комплекса «Луч» в поселке Серово Курортного района. По условиям закупки на 22 миллиона рублей, уже через неделю может начаться ежедневный завоз бакалеи, молока, рыбы, мяса и овощей-фруктов. Подрядчиком дирекция выбрала микропредприятие ДТПК.
«Луч» — профильный объект, он предназначен для учебно-тренировочного процесса и отдыха учащихся детско-юношеских спортшкол Петербурга. Постояльцев кормят пять раз в сутки по разработанному для спортсменов меню. Лагерь ориентирован на подготовку сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта, формирование у детей основ политической культуры и гражданской зрелости.
Директор «Луча» Юрий Давыдов на звонок «Фонтанки» не ответил. Руководитель поставщика питания ДТПК Сергей Мамиев в разговоре с корреспондентом уточнил, что договор с дирекцией еще не заключен, и предложил отслеживать сайт госзакупок. Судя по опубликованной документации, все конкурсные процедуры пройдены, условия обговорены, и осталось только техническое подписание контракта. Срок исполнения — до 26 августа 2020 года.
Недетские приготовления в дирекции тоже идут. По данным «Фонтанки», сотрудники Роспотребнадзора Петербурга готовятся не позднее 29 мая взять лабораторные пробы из бассейнов, чтобы к 1 июня предоставить результаты исследований. Для этого в физкультурно-оздоровительных комплексах уже несколько дней идет техобслуживание чаш, чтобы залить их водой до 28 мая. По предварительным данным, с 1 июня планируется ограниченный запуск посетителей — прежде всего спортсменов.
В Роспотребнадзоре «Фонтанке» подтвердили, что дирекция имеет действующий договор с испытательным лабораторным Центром гигиены и эпидемиологии, и исследования в бассейнах запланированы «в рамках производственного контроля».
Главный инженер дирекции Александр Знаменский, руководящий подготовкой комплексов, на просьбу «Фонтанки» дать комментарий ответил: «Сначала скажите, откуда у вас эта информация», и после отказа положил трубку.
Пресс-секретарь спорткомитета Эдуард Дворкин сообщил «Фонтанке», что в мае ведомство никакие объекты к открытию не готовит: «Больших распоряжений не было, как можно самодеятельностью заниматься?»
В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 276 от 9 мая, спортивно-оздоровительные комплексы закрыты до 31 мая включительно. Косвенным признаком того, что дирекция получила негласный сигнал к открытию, является то, что с 1 июня она начинает претензионную работу с обладателями абонементов. Им предлагается оформить возврат денежных средств с 26 марта по 31 мая или воспользоваться услугой пролонгации абонементов на этот же срок.
Росавиация и Роспотребнадзор к 21 мая подготовили сценарий авиаперелетов к смягчению эпидемрежима. Пассажиров обяжут носить маски и вставать с кресел только по команде.
Губернатор Петербурга отказался открывать парки и сады в ближайшее время. Он ссылается на рекомендации Роспотребнадзора. Одновременно это неплохой повод пополнять городской бюджет за счет штрафов. Не обходится без усмешек судьбы — на рассмотрение протоколов петербуржцев приглашают в управление, куда проник коронавирус.
«Фонтанка» писала, что у смольнинских вице-губернаторов возникает путаница при обосновании ограничений — например, масочно-перчаточный режим чиновники оправдывают документами Роспотребнадзора, ни один из которых не предполагает «обязаловку» для населения.
Главные новости о коронавирусе читайте в текстовой трансляции «Фонтанки».