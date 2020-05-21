Дирекция Смольного негласно готовится к снятию ограничений с 1 июня

Явные признаки возвращения к нормальной жизни замечены в подведомственном правительству Петербурга учреждении. Объекты спортивной дирекции активно готовят к наплыву посетителей.

Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, дирекция выбрала поставщика продуктов питания для спортивно-оздоровительного комплекса «Луч» в поселке Серово Курортного района. По условиям закупки на 22 миллиона рублей, уже через неделю может начаться ежедневный завоз бакалеи, молока, рыбы, мяса и овощей-фруктов. Подрядчиком дирекция выбрала микропредприятие ДТПК.

«Луч» — профильный объект, он предназначен для учебно-тренировочного процесса и отдыха учащихся детско-юношеских спортшкол Петербурга. Постояльцев кормят пять раз в сутки по разработанному для спортсменов меню. Лагерь ориентирован на подготовку сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта, формирование у детей основ политической культуры и гражданской зрелости. Директор «Луча» Юрий Давыдов на звонок «Фонтанки» не ответил. Руководитель поставщика питания ДТПК Сергей Мамиев в разговоре с корреспондентом уточнил, что договор с дирекцией еще не заключен, и предложил отслеживать сайт госзакупок. Судя по опубликованной документации, все конкурсные процедуры пройдены, условия обговорены, и осталось только техническое подписание контракта. Срок исполнения — до 26 августа 2020 года. Недетские приготовления в дирекции тоже идут. По данным «Фонтанки», сотрудники Роспотребнадзора Петербурга готовятся не позднее 29 мая взять лабораторные пробы из бассейнов, чтобы к 1 июня предоставить результаты исследований. Для этого в физкультурно-оздоровительных комплексах уже несколько дней идет техобслуживание чаш, чтобы залить их водой до 28 мая. По предварительным данным, с 1 июня планируется ограниченный запуск посетителей — прежде всего спортсменов.