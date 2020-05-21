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21.05.2020 19:51
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Дирекция Смольного негласно готовится к снятию ограничений с 1 июня

Явные признаки возвращения к нормальной жизни замечены в подведомственном правительству Петербурга учреждении. Объекты спортивной дирекции активно готовят к наплыву посетителей.

Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, дирекция выбрала поставщика продуктов питания для спортивно-оздоровительного комплекса «Луч» в поселке Серово Курортного района. По условиям закупки на 22 миллиона рублей, уже через неделю может начаться ежедневный завоз бакалеи, молока, рыбы, мяса и овощей-фруктов. Подрядчиком дирекция выбрала микропредприятие ДТПК.

«Луч» — профильный объект, он предназначен для учебно-тренировочного процесса и отдыха учащихся детско-юношеских спортшкол Петербурга. Постояльцев кормят пять раз в сутки по разработанному для спортсменов меню. Лагерь ориентирован на подготовку сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта, формирование у детей основ политической культуры и гражданской зрелости.

Директор «Луча» Юрий Давыдов на звонок «Фонтанки» не ответил. Руководитель поставщика питания ДТПК Сергей Мамиев в разговоре с корреспондентом уточнил, что договор с дирекцией еще не заключен, и предложил отслеживать сайт госзакупок. Судя по опубликованной документации, все конкурсные процедуры пройдены, условия обговорены, и осталось только техническое подписание контракта. Срок исполнения — до 26 августа 2020 года.

Недетские приготовления в дирекции тоже идут. По данным «Фонтанки», сотрудники Роспотребнадзора Петербурга готовятся не позднее 29 мая взять лабораторные пробы из бассейнов, чтобы к 1 июня предоставить результаты исследований. Для этого в физкультурно-оздоровительных комплексах уже несколько дней идет техобслуживание чаш, чтобы залить их водой до 28 мая. По предварительным данным, с 1 июня планируется ограниченный запуск посетителей — прежде всего спортсменов.

В Роспотребнадзоре «Фонтанке» подтвердили, что дирекция имеет действующий договор с испытательным лабораторным Центром гигиены и эпидемиологии, и исследования в бассейнах запланированы «в рамках производственного контроля».

Главный инженер дирекции Александр Знаменский, руководящий подготовкой комплексов, на просьбу «Фонтанки» дать комментарий ответил: «Сначала скажите, откуда у вас эта информация», и после отказа положил трубку.

Пресс-секретарь спорткомитета Эдуард Дворкин сообщил «Фонтанке», что в мае ведомство никакие объекты к открытию не готовит: «Больших распоряжений не было, как можно самодеятельностью заниматься?»

В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 276 от 9 мая, спортивно-оздоровительные комплексы закрыты до 31 мая включительно. Косвенным признаком того, что дирекция получила негласный сигнал к открытию, является то, что с 1 июня она начинает претензионную работу с обладателями абонементов. Им предлагается оформить возврат денежных средств с 26 марта по 31 мая или воспользоваться услугой пролонгации абонементов на этот же срок.

Росавиация и Роспотребнадзор к 21 мая подготовили сценарий авиаперелетов к смягчению эпидемрежима. Пассажиров обяжут носить маски и вставать с кресел только по команде.

Губернатор Петербурга отказался открывать парки и сады в ближайшее время. Он ссылается на рекомендации Роспотребнадзора. Одновременно это неплохой повод пополнять городской бюджет за счет штрафов. Не обходится без усмешек судьбы — на рассмотрение протоколов петербуржцев приглашают в управление, куда проник коронавирус.

«Фонтанка» писала, что у смольнинских вице-губернаторов возникает путаница при обосновании ограничений — например, масочно-перчаточный режим чиновники оправдывают документами Роспотребнадзора, ни один из которых не предполагает «обязаловку» для населения.

Главные новости о коронавирусе читайте в текстовой трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (10)

Dmitry Pavlovsky
Изверги! Зачем держать закрытыми парки и скверы. Единственный парк где с соц.дистанцией могут быть проблемы, это Летний сад. И то при отсутствии китайских туристов людей там будет немного.
Petr7
ну какие же вы наивные!
Когда снимут ограничения это будет уже ДРУГОЙ МИР.
Люди онечно, постараются восстановить "что было", но этого не будет - не будет "плотных" очередей, любой кашель будет признаком отчуждения. - если кашлянул или чихнул продавец. вы первыми побежите "спасти от этого больного"..
И это просто ПСИХОЛОГИЯ личности. Мыть руки. соблюдать дистацию. носить маски и перчатки - ЭТО БУДЕТ НОРМОЙ. Да. будут те. кто это будет игнорировать, но перед ними будут закрываться Все Двери - это не модно!
Вот так и меняется мода и жизнь...
Анна Прошина
Киса, мы чужие на это празднике жизни.
Как бы мне в этот лагерь забурится , на 5 разовое питание, политическую культуру повысить чтоб.
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