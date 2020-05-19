Смольный документально обосновал обязательность масок и перчаток на улицах. Кажется, не обошлось без вольной интерпретации Роспотребнадзора

Благодаря переписке читателя «Фонтанки» с правительством Петербурга стало известно, на какие нормативные документы ссылались чиновники при введении режима ношения масок и перчаток на улицах. Это первое обоснование Смольного, не считая, конечно, жалоб на низкий индекс «Яндекса». Как сообщил 19 мая «Фонтанке» читатель Леонид Катилевский, несколько дней назад он отправил губернатору Петербурга свои возражения на уличную «обязаловку». «И вот сегодня я получил ответ. Ситуация получается смешная. Якобы режим введен, потому что главный санитарный врач рекомендует использовать маски всегда, даже при любом выходе на улицу», - говорит Леонид.

На самом деле, Катилевский получил сразу два высокопоставленных ответа. Один подписал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Второй - глава аппарата вице-губернатора Олега Эргашева Ольга Грицак. Они не идентичны, каждый предлагает свое нормативное обоснование. Правительство Петербурга уполномочено вводить и снимать ограничительные мероприятия на основании предложений и предписаний Роспотребнадзора. Из варианта Елина следует, что за основу масочно-перчаточного режима Смольный взял подписанные 8 мая 2020 года рекомендации главы РПН Поповой МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». «На всех этапах предписано использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу)», - цитирует Евгений Елин Анну Попову.

Это условие действительно прописано в рекомендациях, но распространяются они, исходя из названия, только на период поэтапного снятия ограничений. Петербург, наоборот, эту стадию отложил на неопределенный срок. Получается, дискуссионное постановление губернатора от 12 мая одновременно продлило ограничительные мероприятия и вобрало в себя пункты из будущего. Рекомендация Роспотребнадзора носить маски при любом выходе на улицу касается ситуации, при которой отменят режим самоизоляции, снимут запреты на прогулки, возобновят непродовольственную торговлю, запустят сферу услуг, откроют, школы и вузы, то есть в местах общественного пользования резко возрастет плотность населения.



Также в ответе вице-губернатора Елина не раскрыта тема перчаток. По требованию Смольного не считается нарушением только использование комплекта. Но о перчатках в рекомендациях Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 нет ни слова. Кроме того, санврачи говорят только о гигиенических масках, а Смольный прописал, в том числе, ношение медицинских.

Аппарат вице-губернатора Эргашева ссылается на другой нормативный документ за подписью главы Роспотребнадзора - «О направлении рекомендаций по применению СИЗ для различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19» от 11 апреля 2020 года. Их разослали всем главам регионов.

«Как следует из рекомендаций, особенностью профилактических мер при рисках инфицирования в местах массового посещения людей является обязательное применение средств индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе полнолицевых масок, ватно-марлевых масок и перчаток», - пишет аппарат Эргашева читателю «Фонтанки».

Из текста рекомендаций прямо следует, что они ориентированы не на все категории граждан, а только на привлеченные к противодействию распространения коронавирусной инфекции и снижению ее негативных последствий. Обязательность масок и перчаток распространяется на лиц низкого профессионального риска, работа которых связана с контактами большого числа людей. К ним отнесены волонтеры, работники транспорта, полицейские, сотрудники Росгвардии, персонал торговых центров и магазинов, чиновники, представители сферы услуг и объектов культуры.



Общие рекомендации Роспотребнадзора (обращенные ко всему населению) прописаны в другом нормативном документе, на который Смольный не ссылается, - МР 3.1.0170-20 «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19» от 30 марта 2020 года. Их последняя редакция вышла 30 апреля. В этих рекомендациях лишь указано, одним из мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции, является «соблюдение всеми гражданами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции. Про улицу не сказано.

