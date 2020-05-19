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19.05.2020 19:15
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Сергей Собянин объяснил москвичам, что носить маски и перчатки на улице не обязательно. Петербуржцы тоже ждут напутствий

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил точку в вопросе ношения средств индивидуальной защиты на улицах. В эфире телеканала «Россия 1» 19 мая он заявил, что маски и перчатки на улице надевать рекомендуется, но без них ходить законом не запрещено.

«Ношение масок и перчаток на улице рекомендовано, но у нас действительно нет документов, обязывающих людей носить маски и перчатки на улице», — сказал Собянин.

Глава города отметил, что в общественном транспорте и помещениях коронавирусные аксессуары надевать нужно обязательно.

Смольный пока не готов давать такие объяснения. Задыхающиеся петербуржцы собираются бороться с повсеместным ношением защиты. Петербургский городской суд уже зарегистрировал иск петербуржца Александра Матвеева, который не согласен наслаждаться цветением черёмухи и тюльпанов в маске.

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Комментарии (12)

Modest_5e4ce41f7533b
На улице, при соблюдении социальной дистанции, обыкновенный цак в носу поможет защитится лучше маски.
Вот оф заявление о масках

https://brikettoria.blogspot.com/2020/05/briket.html
Звездочёт
Это было изначально известно. Даю сто в гору, что Собянина решили сделать "наиболее адекватным". А что, признал ошибку, значит шарит в вопросах. Как замена несменяемому вполне. Чуть ещё ослабить режим и дать немного денег пенсионерам - въедет в Кремль на ура.
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