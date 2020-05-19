Сергей Собянин объяснил москвичам, что носить маски и перчатки на улице не обязательно. Петербуржцы тоже ждут напутствий
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил точку в вопросе ношения средств индивидуальной защиты на улицах. В эфире телеканала «Россия 1» 19 мая он заявил, что маски и перчатки на улице надевать рекомендуется, но без них ходить законом не запрещено.
«Ношение масок и перчаток на улице рекомендовано, но у нас действительно нет документов, обязывающих людей носить маски и перчатки на улице», — сказал Собянин.
Глава города отметил, что в общественном транспорте и помещениях коронавирусные аксессуары надевать нужно обязательно.
Смольный пока не готов давать такие объяснения. Задыхающиеся петербуржцы собираются бороться с повсеместным ношением защиты. Петербургский городской суд уже зарегистрировал иск петербуржца Александра Матвеева, который не согласен наслаждаться цветением черёмухи и тюльпанов в маске.