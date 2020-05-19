Сергей Собянин объяснил москвичам, что носить маски и перчатки на улице не обязательно. Петербуржцы тоже ждут напутствий

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил точку в вопросе ношения средств индивидуальной защиты на улицах. В эфире телеканала «Россия 1» 19 мая он заявил, что маски и перчатки на улице надевать рекомендуется, но без них ходить законом не запрещено.



«Ношение масок и перчаток на улице рекомендовано, но у нас действительно нет документов, обязывающих людей носить маски и перчатки на улице», — сказал Собянин.



Глава города отметил, что в общественном транспорте и помещениях коронавирусные аксессуары надевать нужно обязательно.

