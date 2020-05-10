Маски в городе. Что не так с новой инициативой властей Петербурга
Обязанность покупать средства индивидуальной защиты и носить их на улицах вызвала в петербуржцах недоумение. Интуитивно они, возможно, правы. В правилах Смольного есть сомнительные тезисы.
Изучив постановление губернатора, разъяснения правительства Петербурга и федеральные законы, «Фонтанка» постаралась ответить на главные вопросы о масочно-перчаточном режиме, принудительно введенном в городе с 12 мая и обещающем драконовские штрафы.
Почему Смольный обязал носить маски и перчатки
По уверению чиновников, в этом виноваты сами жители города. Критерием оценки нашего поведения для правительства Петербурга является индекс самоизоляции, который составляет «Яндекс».
Ужесточение мер в рамках режима повышенной готовности может быть связано только с возрастающим риском угрозы чрезвычайной ситуации. Кроме индекса «Яндекса», чиновники оперируют возрастающим числом инфицированных. Это правда, оно действительно растет, но расчетов, каким образом ношение масок и перчаток повлияет на эпидемию, власти не представили. Впрочем, они не скрывают, что новые санкции – это, в том числе, и инструмент принуждения к самоизоляции.
Можно ли носить только маски или только перчатки
В Смольном настаивают, что его требованиям соответствует только комплект. Нужно носить и маски, и перчатки. Отсутствие того или другого будет считаться административным правонарушением.
Как будут наказывать за отсутствие СИЗ
Нарушение охватывают сразу два закона - городской об административных правонарушениях и федеральный КоАП. По местной статье 8_6-1 положен штраф 4 000 рублей. По 20.6.1 КоАП - штраф от 1 до 30 тысяч, но она допускает и предупреждение.
Нужно ли носить маски и перчатки на улице и в подъездах
Постановление № 121 от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» дополнено пунктом:
«С 12.05.2020 по 31.05.2020 обязать граждан использовать в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты».
Четкого определения общественных мест нет, но жителям Петербурга от этого не легче. Почти все заинтересованные стороны относят улицы к общественным местам.
Юридический комитет правительства Петербурга дал 10 мая свои разъяснения:
«Исходя из системного толкования нормативных правовых актов можно сделать однозначный вывод об отнесении к общественному месту всех мест, в которых возможно нахождения неограниченного круга лиц, к которым также следует относить открытые пространства улиц, набережных, площадей и т.д».
Сотрудники МВД, уполномоченные составлять протоколы за отсутствие маски или перчаток, руководствуются ФЗ «О Полиции». В нем к общественным местам отнесены улицы, площади, стадионы, скверы, парки, транспортные магистрали, вокзалы, аэропорты, порты и другие.
Закон Петербурга об административных правонарушениях и КоАП тоже относят улицы к общественным местам.
Из-за того, что в постановлении губернатора четко не прописаны территории, на которых необходимо использовать СИЗ, может сложиться парадоксальная ситуация. Юридический комитет Смольного предлагает считать общественным любое место, в котором возможен «визуальный контакт» одного человека с другим. Под эту категорию попадают и пустынные улицы, и подъезды жилых домов.
Что считать средствами индивидуальной защиты
Из постановления следует, что Смольный относит к СИЗ гигиенические и медицинские маски, респираторы и заменяющие их текстильные изделия, а также одноразовые перчатки.
В разъяснениях комитета законности, опубликованных на странице «ВКонтакте», исчезло слово «одноразовые», но тем не менее, штрафовать петербуржцев будут по 121-му постановлению, а не посту в соцсети.
Как бы то ни было, реестр СИЗ составлен правительством, скажем так, в произвольной форме. По принятому в России классификатору видов экономической деятельности медицинские маски и одноразовые перчатки не относятся к средствам индивидуальной защиты. МЧС тоже не относит. По ее классификации, СИЗ органов дыхания - это противогазы, респираторы и изготавливаемые населением простейшие средства защиты типа противопыльных тканевых масок и ватно-марлевых повязок.
Нужно ли самим покупать маски и перчатки
Смольный говорит, что нужно. В качестве жеста доброй воли он пообещал открыть точки продаж на всех станциях метро. Первые уже появились.
С возложением материальной ответственности на жителей может подискутировать ныне болеющий премьер-министр Михаил Мишустин.
Разберем по порядку. Губернатор Александр Беглов постановлением № 121 ввел в Петербурге с 13 марта 2020 года режим повышенной готовности (пункт 1). Все ограничения, которые должны соблюдать горожане, вызваны именно тем, что мы живем в этом режиме.
Премьер Михаил Мишустин 2 апреля 2020 года подписал постановление № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».
Этим постановлением премьер обязал жителей России выполнять решения чиновников, в том числе глав регионов. По этому постановлению, если на территории введен режим повышенной готовности, граждане обязаны соблюдать указания местных властей по использованию средств коллективной и индивидуальной защиты и другого имущества, если оно будет предоставлено органами исполнительной власти (правительством Петербурга), органами местного самоуправления и организациями. Ключевые слова – «если оно будет предоставлено».
Не только «Фонтанка» обратила внимание на это противоречие. Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к губернатору Петербурга с просьбой обеспечить горожан бесплатными СИЗами, сославшись на постановление Мишустина.
В метро судя по всему будут продавать многоразовые маски за 150 рублей, выяснила «Фонтанка».
Кто будет наказывать за маски и перчатки
Составлять протоколы имеют право полицейские и чиновники. По статье 20.6.1 КоАП дела будут рассматривать районные суды. По городской статье 8_6-1 - чиновники.
Еще один парадокс - жителям Петербурга в некотором смысле лучше, чтобы в их отношении составляли протоколы по статье КоАП, хотя она и обещает штраф до 30 тысяч (против 4 тысяч по городской статье).
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, при наличии пробела в законодательстве вопрос о том, считать ли указанное в протоколе место общественным, будет рассмотрен в каждом случае индивидуально, если это имеет значение для разрешения дела.
Во-вторых, любой судебный спор предполагает состязательность сторон, что - хотя бы в теории - повышает шансы на объективность.
От чиновников при рассмотрении «масочно-перчаточного» дела вряд ли стоит ждать беспристрастности. Они прямо заинтересованы в собираемости штрафов в городской бюджет.
Как будут доказывать виновность
В комитете законности Петербурга «Фонтанке» сообщили, что одним из способов фиксации административного правонарушения является фотографирование, и оно будет являться доказательством по делу.
Это довольно спорный постулат. Даже если чиновник или полицейский сфотографировал человека без маски или перчаток, признать снимок доказательством по делу будет непросто. Есть множество способов оспорить дату и место фотографирования, содержание изображения и прочее.
На средства автоматической фотофиксации правонарушений Смольному и вовсе не приходится рассчитывать. В городе установлены десятки тысяч камер, но закон Петербурга об административных правонарушениях допускает использовать автоматические снимки и записи в качестве доказательств только по делам о благоустройстве, а КоАП - по делам о нарушении ПДД.
Есть еще один момент, который может затруднить работу полиции и чиновников. В связи с тем, что в России есть запрет только на массовые мероприятия, но разрешены одиночные политические, не исключены ситуации, когда задерживаемые будут представляться участниками пикетов. Законодательство запрещает скрывать лица, чтобы не препятствовать идентификации личности.
Будут ли штрафовать детей за отсутствие масок и перчаток
Несовершеннолетние вроде бы тоже попадают под постановление Смольного, но фактически они выведены из-под действия репрессивных мер. Дети до 14 лет могут безнаказанно - и для себя, и для родителей - ходить без масок и перчаток. За подростков 14-16 лет отвечают родители. Административная ответственность наступает с 16 лет, но по общему правилу, как указано в КоАП, к лицам 16-18 лет применяются нематериальные санкции - предупреждение, выговор, передача под надзор родителей.
А как в Москве
По сравнению со столицей меры Смольного явно выглядят избыточно. Мэрия обязала москвичей носить маски и перчатки только при поездках в общественном транспорте, походе в магазин и аптеку, на работе. На улицах можно находиться без масок и перчаток.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»