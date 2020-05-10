Обязанность покупать средства индивидуальной защиты и носить их на улицах вызвала в петербуржцах недоумение. Интуитивно они, возможно, правы. В правилах Смольного есть сомнительные тезисы.

Маски в городе. Что не так с новой инициативой властей Петербурга

Изучив постановление губернатора, разъяснения правительства Петербурга и федеральные законы, «Фонтанка» постаралась ответить на главные вопросы о масочно-перчаточном режиме, принудительно введенном в городе с 12 мая и обещающем драконовские штрафы.

Почему Смольный обязал носить маски и перчатки

По уверению чиновников, в этом виноваты сами жители города. Критерием оценки нашего поведения для правительства Петербурга является индекс самоизоляции, который составляет «Яндекс».

Ужесточение мер в рамках режима повышенной готовности может быть связано только с возрастающим риском угрозы чрезвычайной ситуации. Кроме индекса «Яндекса», чиновники оперируют возрастающим числом инфицированных. Это правда, оно действительно растет, но расчетов, каким образом ношение масок и перчаток повлияет на эпидемию, власти не представили. Впрочем, они не скрывают, что новые санкции – это, в том числе, и инструмент принуждения к самоизоляции.



Можно ли носить только маски или только перчатки

В Смольном настаивают, что его требованиям соответствует только комплект. Нужно носить и маски, и перчатки. Отсутствие того или другого будет считаться административным правонарушением.

Как будут наказывать за отсутствие СИЗ

Нарушение охватывают сразу два закона - городской об административных правонарушениях и федеральный КоАП. По местной статье 8_6-1 положен штраф 4 000 рублей. По 20.6.1 КоАП - штраф от 1 до 30 тысяч, но она допускает и предупреждение.

Нужно ли носить маски и перчатки на улице и в подъездах

Постановление № 121 от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» дополнено пунктом:

«С 12.05.2020 по 31.05.2020 обязать граждан использовать в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты».

Четкого определения общественных мест нет, но жителям Петербурга от этого не легче. Почти все заинтересованные стороны относят улицы к общественным местам.



Юридический комитет правительства Петербурга дал 10 мая свои разъяснения:

«Исходя из системного толкования нормативных правовых актов можно сделать однозначный вывод об отнесении к общественному месту всех мест, в которых возможно нахождения неограниченного круга лиц, к которым также следует относить открытые пространства улиц, набережных, площадей и т.д».

Сотрудники МВД, уполномоченные составлять протоколы за отсутствие маски или перчаток, руководствуются ФЗ «О Полиции». В нем к общественным местам отнесены улицы, площади, стадионы, скверы, парки, транспортные магистрали, вокзалы, аэропорты, порты и другие.

Закон Петербурга об административных правонарушениях и КоАП тоже относят улицы к общественным местам.

Из-за того, что в постановлении губернатора четко не прописаны территории, на которых необходимо использовать СИЗ, может сложиться парадоксальная ситуация. Юридический комитет Смольного предлагает считать общественным любое место, в котором возможен «визуальный контакт» одного человека с другим. Под эту категорию попадают и пустынные улицы, и подъезды жилых домов.



Что считать средствами индивидуальной защиты

Из постановления следует, что Смольный относит к СИЗ гигиенические и медицинские маски, респираторы и заменяющие их текстильные изделия, а также одноразовые перчатки.

В разъяснениях комитета законности, опубликованных на странице «ВКонтакте», исчезло слово «одноразовые», но тем не менее, штрафовать петербуржцев будут по 121-му постановлению, а не посту в соцсети.

Как бы то ни было, реестр СИЗ составлен правительством, скажем так, в произвольной форме. По принятому в России классификатору видов экономической деятельности медицинские маски и одноразовые перчатки не относятся к средствам индивидуальной защиты. МЧС тоже не относит. По ее классификации, СИЗ органов дыхания - это противогазы, респираторы и изготавливаемые населением простейшие средства защиты типа противопыльных тканевых масок и ватно-марлевых повязок.

Нужно ли самим покупать маски и перчатки

Смольный говорит, что нужно. В качестве жеста доброй воли он пообещал открыть точки продаж на всех станциях метро. Первые уже появились.



С возложением материальной ответственности на жителей может подискутировать ныне болеющий премьер-министр Михаил Мишустин.

Разберем по порядку. Губернатор Александр Беглов постановлением № 121 ввел в Петербурге с 13 марта 2020 года режим повышенной готовности (пункт 1). Все ограничения, которые должны соблюдать горожане, вызваны именно тем, что мы живем в этом режиме.

Премьер Михаил Мишустин 2 апреля 2020 года подписал постановление № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Этим постановлением премьер обязал жителей России выполнять решения чиновников, в том числе глав регионов. По этому постановлению, если на территории введен режим повышенной готовности, граждане обязаны соблюдать указания местных властей по использованию средств коллективной и индивидуальной защиты и другого имущества, если оно будет предоставлено органами исполнительной власти (правительством Петербурга), органами местного самоуправления и организациями. Ключевые слова – «если оно будет предоставлено».



Не только «Фонтанка» обратила внимание на это противоречие. Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к губернатору Петербурга с просьбой обеспечить горожан бесплатными СИЗами, сославшись на постановление Мишустина.

В метро судя по всему будут продавать многоразовые маски за 150 рублей, выяснила «Фонтанка».

Кто будет наказывать за маски и перчатки

Составлять протоколы имеют право полицейские и чиновники. По статье 20.6.1 КоАП дела будут рассматривать районные суды. По городской статье 8_6-1 - чиновники.

Еще один парадокс - жителям Петербурга в некотором смысле лучше, чтобы в их отношении составляли протоколы по статье КоАП, хотя она и обещает штраф до 30 тысяч (против 4 тысяч по городской статье).

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, при наличии пробела в законодательстве вопрос о том, считать ли указанное в протоколе место общественным, будет рассмотрен в каждом случае индивидуально, если это имеет значение для разрешения дела.

Во-вторых, любой судебный спор предполагает состязательность сторон, что - хотя бы в теории - повышает шансы на объективность.

